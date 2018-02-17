Türkiye Kupası'nda Anadolu Efes rüzgarı

Lacivert-beyazlılar, 10 kezle Türkiye Kupası'nı en fazla kazanan takım konumunda bulunuyor.

Kupada 13 kez final oynayan lacivert-beyazlılar, 1995-1996, 1996-1997 ve 1997-1998 sezonlarında üst üste 3 kez Türkiye Kupası'nı müzesine götüren ilk takım oldu.

Kupayı ilk kez 1993-1994 sezonunda finalde Fenerbahçe'yi yenerek kazanan Anadolu Efes, 2000-2001, 2001-2002, 2005-2006, 2006-2007 ve 2008-2009 sezonlarında da mutlu sona ulaştı. Lacivert-beyazlılar, en son 2014-2015 sezonunda finalde Fenerbahçe'yi yenerek, 10. kupasını müzesine götürdü.

Lacivert-beyazlı takım, geçen yıl finalde Banvit'e yenilerek kupayı rakibine kaptırdı.

FENERBAHÇE'NİN 5 KUPASI VAR

Türkiye Kupası'nın ilk şampiyonu Fenerbahçe, toplamda 5 kez mutlu sona ulaştı.

Sarı-lacivertliler, 1966-1967 sezonunda ilk kez düzenlenen Türkiye Kupası'nı finalde Muhafızgücü'ne üstünlük sağlayarak kazanmıştı. Daha sonra yapılan 24 kupa mücadelesinde 1993-1994, 1996-1997 ve 1998-1999 sezonlarında final oynayan Fenerbahçe, bu maçlarda rakiplerine yenilerek, kupayı kazanamadı.

2009-2010'da, 10 sezon sonra kupada final oynayan Fenerbahçe, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni yenerek 43 yıl aradan sonra kupayı kazandı. Sarı-lacivertliler, 2010-2011 sezonunda finalde Beşiktaş'ı mağlup ederek, 3. kez kupayı müzesine götürdü. Fenerbahçe, 2012-2013 sezonunda Eskişehir'de oynanan finalde de Galatasaray'ı yenerek, kupada şampiyon oldu.

Sarı-lacivertliler, önceki yıl Bursa'da oynanan finalde Darüşşafaka'yı 67-65 mağlup etti ve 5. kez Türkiye Kupası'nı aldı.

GALATASARAY 3 KEZ KAZANDI

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon devreyi ilk 8'de bitiremediği için kupada yer alamayan Galatasaray, organizasyonda 3 kez şampiyon oldu.

İlk şampiyonluğunu 1969-1970 sezonunda finalde İTÜ'yü mağlup ederek elde eden Galatasaray, 1971-1972 sezonunda da yine İTÜ'yü yenerek kupayı aldı.

Türkiye Kupası'nda en son 1994-1995 sezonunda finalde Ortaköy'ü yenerek şampiyonluğa ulaşan sarı-kırmızılılar, 23 yıldır bu organizasyonda mutlu sona ulaşamıyor.

Organizasyonda TOFAŞ ve Ülkerspor'un da üçer şampiyonluğu bulunurken, İTÜ iki, Türk Telekom, Altınordu, Paşabahçe, TED Ankara Kolejliler, Beşiktaş, Pınar Karşıyaka ve Banvit de birer kez kupayı müzelerine götürdü.

19 YIL ARA VERİLDİ

İlki 1966-1967 sezonunda düzenlenen Türkiye Kupası'na 1972-1973 sezonundan sonra 19 yıl ara verildi.

Kupa, 1992-1993 sezonundan itibaren Dörtlü Final statüsünde organize edildi. Dörtlü Final, Ankara ve Mersin'de ikişer kez, İstanbul, Bursa, Trabzon, İzmir, Kütahya, Adana, Konya ve Samsun'da birer kez yapıldı.

Dörtlü Final statüsü 2004-2005 sezonunda Sekizli Final olarak değişirken, çeyrek final, yarı final ve final maçları 2004-2005'te Bursa'da, 2005-2006'da Adana'da, 2006-2007'de Antalya'da, 2007-2008'de Ankara'da, 2008-2009'da İzmir'de, 2009-2010'da Adana'da, 2010-2011'de Kayseri'de, 2011-2012'de Konya'da, 2012-2013'te Eskişehir'de, 2013-2014'te Ankara'da, 2014-2015'te Gaziantep'te, 2015-2016'da Bursa'da, 2016-2017'de de Ankara'da oynandı.

TÜRKİYE KUPASI ŞAMPİYONLARI



Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nda bugüne dek şampiyonluğa ulaşan takımlar ve final maçlarının skorları şöyle: