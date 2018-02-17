Türkiye Kupası'nda Anadolu Efes rüzgarı
Basketbolda yarın İstanbul'da 34'üncüsü sahibini bulacak Erkekler Türkiye Kupası'nda en fazla şampiyonluğu Anadolu Efes yaşadı.
Lacivert-beyazlılar, 10 kezle Türkiye Kupası'nı en fazla kazanan takım konumunda bulunuyor.
Kupada 13 kez final oynayan lacivert-beyazlılar, 1995-1996, 1996-1997 ve 1997-1998 sezonlarında üst üste 3 kez Türkiye Kupası'nı müzesine götüren ilk takım oldu.
Kupayı ilk kez 1993-1994 sezonunda finalde Fenerbahçe'yi yenerek kazanan Anadolu Efes, 2000-2001, 2001-2002, 2005-2006, 2006-2007 ve 2008-2009 sezonlarında da mutlu sona ulaştı. Lacivert-beyazlılar, en son 2014-2015 sezonunda finalde Fenerbahçe'yi yenerek, 10. kupasını müzesine götürdü.
Lacivert-beyazlı takım, geçen yıl finalde Banvit'e yenilerek kupayı rakibine kaptırdı.
FENERBAHÇE'NİN 5 KUPASI VAR
Türkiye Kupası'nın ilk şampiyonu Fenerbahçe, toplamda 5 kez mutlu sona ulaştı.
Sarı-lacivertliler, 1966-1967 sezonunda ilk kez düzenlenen Türkiye Kupası'nı finalde Muhafızgücü'ne üstünlük sağlayarak kazanmıştı. Daha sonra yapılan 24 kupa mücadelesinde 1993-1994, 1996-1997 ve 1998-1999 sezonlarında final oynayan Fenerbahçe, bu maçlarda rakiplerine yenilerek, kupayı kazanamadı.
2009-2010'da, 10 sezon sonra kupada final oynayan Fenerbahçe, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni yenerek 43 yıl aradan sonra kupayı kazandı. Sarı-lacivertliler, 2010-2011 sezonunda finalde Beşiktaş'ı mağlup ederek, 3. kez kupayı müzesine götürdü. Fenerbahçe, 2012-2013 sezonunda Eskişehir'de oynanan finalde de Galatasaray'ı yenerek, kupada şampiyon oldu.
Sarı-lacivertliler, önceki yıl Bursa'da oynanan finalde Darüşşafaka'yı 67-65 mağlup etti ve 5. kez Türkiye Kupası'nı aldı.
GALATASARAY 3 KEZ KAZANDI
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon devreyi ilk 8'de bitiremediği için kupada yer alamayan Galatasaray, organizasyonda 3 kez şampiyon oldu.
İlk şampiyonluğunu 1969-1970 sezonunda finalde İTÜ'yü mağlup ederek elde eden Galatasaray, 1971-1972 sezonunda da yine İTÜ'yü yenerek kupayı aldı.
Türkiye Kupası'nda en son 1994-1995 sezonunda finalde Ortaköy'ü yenerek şampiyonluğa ulaşan sarı-kırmızılılar, 23 yıldır bu organizasyonda mutlu sona ulaşamıyor.
Organizasyonda TOFAŞ ve Ülkerspor'un da üçer şampiyonluğu bulunurken, İTÜ iki, Türk Telekom, Altınordu, Paşabahçe, TED Ankara Kolejliler, Beşiktaş, Pınar Karşıyaka ve Banvit de birer kez kupayı müzelerine götürdü.
19 YIL ARA VERİLDİ
İlki 1966-1967 sezonunda düzenlenen Türkiye Kupası'na 1972-1973 sezonundan sonra 19 yıl ara verildi.
Kupa, 1992-1993 sezonundan itibaren Dörtlü Final statüsünde organize edildi. Dörtlü Final, Ankara ve Mersin'de ikişer kez, İstanbul, Bursa, Trabzon, İzmir, Kütahya, Adana, Konya ve Samsun'da birer kez yapıldı.
Dörtlü Final statüsü 2004-2005 sezonunda Sekizli Final olarak değişirken, çeyrek final, yarı final ve final maçları 2004-2005'te Bursa'da, 2005-2006'da Adana'da, 2006-2007'de Antalya'da, 2007-2008'de Ankara'da, 2008-2009'da İzmir'de, 2009-2010'da Adana'da, 2010-2011'de Kayseri'de, 2011-2012'de Konya'da, 2012-2013'te Eskişehir'de, 2013-2014'te Ankara'da, 2014-2015'te Gaziantep'te, 2015-2016'da Bursa'da, 2016-2017'de de Ankara'da oynandı.
TÜRKİYE KUPASI ŞAMPİYONLARI
Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nda bugüne dek şampiyonluğa ulaşan takımlar ve final maçlarının skorları şöyle:
|Sezon
|Yer
|Final
|Sonuç
|1966-67
|-
|FENERBAHÇE-Muhafızgücü
|84-67, 65-76
|1967-68
|-
|ALTINORDU-Muhafızgücü
|71-56, 63-67
|1968-69
|-
|İTÜ-Galatasaray
|64-56
|1969-70
|-
|GALATASARAY-İTÜ
|86-83
|1970-71
|-
|İTÜ-Beşiktaş
|74-69
|1971-72
|-
|GALATASARAY-İTÜ
|70-69
|1972-73
|-
|TED KOLEJLİLER-Beşiktaş
|64-68, 68-56
|1991-92
|İstanbul
|ŞİŞECAM PAŞABAHÇE-NASAŞ Spor
|79-71
|1992-93
|Trabzon
|TOFAŞ-NASAŞ Spor
|90-64
|1993-94
|Mersin
|EFES PİLSEN-Fenerbahçe
|81-76
|1994-95
|İzmir
|GALATASARAY-Ortaköy
|66-54
|1995-96
|Ankara
|EFES PİLSEN-PTT Türk Telekom
|89-63
|1996-97
|Kütahya
|EFES PİLSEN-Fenerbahçe
|84-71
|1997-98
|Adana
|EFES PİLSEN-Türk Telekom
|71-67
|1998-99
|Samsun
|TOFAŞ-Fenerbahçe
|77-75
|1999-00
|Mersin
|TOFAŞ-Ülkerspor
|72-54
|2000-01
|Bursa
|EFES PİLSEN-Türk Telekom
|85-78
|2001-02
|İstanbul
|EFES PİLSEN-Darüşşafaka
|78-74
|2002-03
|Ankara
|ÜLKERSPOR-Türk Telekom
|79-63
|2003-04
|Konya
|ÜLKERSPOR-Efes Pilsen
|84-74
|2004-05
|Bursa
|ÜLKERSPOR-Pınar Karşıyaka
|73-41
|2005-06
|Adana
|EFES PİLSEN-Ülkerspor
|74-68
|2006-07
|Antalya
|EFES PİLSEN-Banvitspor
|73-59
|2007-08
|Ankara
|TÜRK TELEKOM-OYAK Renault
|80-61
|2008-09
|İzmir
|EFES PİLSEN-Erdemirspor
|79-70
|2009-10
|Adana
|FENERBAHÇE-Mersin B. Belediyesspor
|72-68
|2010-11
|Kayseri
|FENERBAHÇE-Beşiktaş
|81-72
|2011-12
|Konya
|BEŞİKTAŞ-Banvit
|78-74
|2012-13
|Eskişehir
|FENERBAHÇE-Galatasaray
|63-57
|2013-14
|Ankara
|PINAR KARŞIYAKA-Anadolu Efes
|66-65
|2014-15
|Gaziantep
|ANADOLU EFES-Fenerbahçe
|70-60
|2015-16
|Bursa
|FENERBAHÇE-Darüşşafaka
|67-65
|2016-17
|Ankara
|BANVİT-Anadolu Efes
|75-66
- 17 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 12:37
-
Ali Koç'tan 'scout' devrimi!
Toplam 2
Yorum
Anladık Güzel lafları okumak ve duymak herkezin hoşuna gidiyor lakin gerçek olmalı tek propaganda olmasın. Borçlar tek gerçek tir şu an
-
Emeği ve sevinci çalındı
Toplam 3
Yorum
al Futbol takımı yönetimi nerede, ilişkileri mi bozulur açıklama yapılırsa. Takım şampiyon olsa da taraftarın gözünde sıfırsınız. işbirlikçiler
-
Alper Ulusoy katliamı
Toplam 43
Yorum
Dost İki yıldır yanlış hakem kararlarıyla maçlar kazandığınızı ne çabuk unuttunuz ? Aykut hocanın birçok maçta canı yanıyor.
Türkiye Kupası'nda Anadolu Efes rüzgarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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