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    15 Şubat 2018, Perşembe
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    yarı finalde

    Daçka yarı finalde

    PTT Erkekler ’nda çeyrek finalde , Basket’i 17 sayı, 10 ribauntla oynayan Johnson’ın etkili performansıyla 75-59 yenerek yarı finale çıktı

    PTT Erkekler karşılaşmasında Darüşşafaka, 'i 75-59 yenerek yarı finale yükseldi. Yeşil- siyahlılar, ilk çeyreği 24-15 üstün tamamladı. İkinci periyotta Eskişehir farkı eritirken, soyunma odasına 42-38 üstün gitti. Üçüncü çeyreği Wilbekin ve Johnson'ın devreye girmesiyle 57-45 galip tamamlayan Daçka, finalde de bu üstünlüğünü sürdürdü ve maçı 75-59 kazandı.
    1. 15 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:50
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