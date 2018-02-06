Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 14. hafta maçında yarın Fransa'nın Nanterre 92 takımı ile deplasmanda karşılaşacak.
Maurice Thorez Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Gruptan çıkmayı garantileyen siyah-beyazlılar geride kalan 13 haftada 10 galibiyet, 3 yenilgi aldı. D Grubu'nda 3. basamakta yer alan Fransa temsilcisi Nanterre 92 ise 13 haftayı 8 galibiyet, 5 mağlubiyetle tamamladı.
İki takım arasında oynanan ilk maçı grubun lideri Beşiktaş Sompo Japan, 79-74 kazanmıştı.
- 06 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 10:39
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Toplam 4
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Beşiktaş, Nanterre 92'ye konuk oluyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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