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    06 Şubat 2018, Salı
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    , 92'ye konuk oluyor

    Beşiktaş, Nanterre 92'ye konuk oluyor

    Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 14. hafta maçında yarın Fransa'nın 92 takımı ile deplasmanda karşılaşacak.

    Maurice Thorez Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Gruptan çıkmayı garantileyen siyah-beyazlılar geride kalan 13 haftada 10 galibiyet, 3 yenilgi aldı. D Grubu'nda 3. basamakta yer alan Fransa temsilcisi 92 ise 13 haftayı 8 galibiyet, 5 mağlubiyetle tamamladı.

    İki takım arasında oynanan ilk maçı grubun lideri Sompo Japan, 79-74 kazanmıştı.

    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:39
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