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    06 Şubat 2018, Salı
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    Dimitris’e bir yıl men cezası

    Dimitris’e bir yıl men cezası
    Panathinaikos Başkanı , 'ye ve Fenerbahçelilere ettiği hakaretlerden dolayı 12 ay men cezası aldı. Dimitris'a kişisel hesabında hakaret içeren paylaşımlar nedeniyle hakkında soruşturma açılmıştı.
    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:35
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