"Lige yeni çıkmış takım olarak 10 galibiyet almamız memnun edici"
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde geride kalan 13 maçta 10 galibiyet almayı başaran Eskişehir Basket’te Genel Menajer Derya Yannier, bu sonuçları lige yeni çıkmış bir takım olarak memnun edici bir başlangıç olarak yorumladı.
"TAKIM OLGUSU BİZDE ÖN PLANDA"
"Her gün yaptığımız işlere bakıp daha iyisini yapmak için aynı enerji ve kararlılığa sahip olmak zorundayız" diyen Yannier, "Her zaman vurguladığım gibi yaptığımız iş bireysellikten uzak, tamamen takım olgusunun ön plana çıkması gerektiği bir iş. Yönetim kurulu, tüm kulüp çalışanları, teknik ve idari kadro, en son da oyuncular. Güzel bir kimya oluştu ve herkes öncelikle yaptığı işten keyif alıyor. Bu ortamın devamlılığını sağlamak, zaman zaman sportif düşüşler olsa da gelinen bu noktanın kalıcı olması için geri adım atmamak kulüp olarak bizlerin en büyük hedefi olmalı diye düşünüyorum" dedi.
"BU MAÇTA GERÇEK KİMLİĞİMİZİ ORTAYA KOYACAĞIZ"
Beşiktaş maçı hakkında da konuşan Genel Menajer Yannier, "Beşiktaş Sompo Japan bu ligin en iddialı takımlarından biri ve başlarında da Ufuk Sarıca gibi çok değerli bir koç var. Bu hafta Avrupa'da maç oynamayacak olmalarının da etkisiyle tüm hafta bu maça hazırlık yapacaklardır. Bizim iyi başlangıcımızda, hafta içleri Avrupa kupası oynamıyor olmamızın avantajı olduğu konuşuluyor. Takımımız için bu maçın gerçek kimliğimizi ortaya koyma bakımından iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Maçı kendi istediğimiz tempoda oynayabilirsek kazanma şansımız olacaktır. Ayrıca bu maçı kazanabilirsek ilk yarıyı 3'üncü bitirmeyi garantiliyor ve Türkiye kupası eşleşmelerine de bu sıralamadan giriyor olacağız. Her anlamda çok önemli bir maç olacak. Salonda yine çok yüksek bir enerji olacağına eminim ve takımdan her zaman olduğu gibi geri adım atmadan sonuna kadar mücadele etmesini bekliyorum" diye konuştu.
- 03 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 17:13
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Transfer olmazsa kriz çıkacak!
Toplam 4
Yorum
zafer ormancı 35 milyona vermemiş 40 milyon verirse eğer dede oluncamı verecek.
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İşte G.Saray'ın Aziz Behich teklifi!
Toplam 4
Yorum
OHA AMK 4 M€ NEDIR .. TURKIYEDE FUTBOLCULARA COK PARA ODENDIGI ICIN VE BONSERVISLERİ YÜKSEK OLDUGU İÇİN FUTBOLCULARIMIZ İLK SEZON İYİ SONRAKI SEZON
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Gaziantepspor olağanüstü kongreye gidecek
Toplam 1
Yorum
celal kongreye gıdıyosan ne yardımı toplayacan paraları ben vermıstım deyıp cıkıs yapacan hadı eyv dıyecen yermıyız bunu
"Lige yeni çıkmış takım olarak 10 galibiyet almamız memnun edici" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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