"Lige yeni çıkmış takım olarak 10 galibiyet almamız memnun edici"

Ligde son olarak Muratbey Uşak deplasmanıyla birlikte son 5 maçtan 5 galibiyetle ayrılan Eskişehir Basket , 6 Ocak Cumartesi günü Beşiktaş Sompo Japan ile karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesinde açıklamalarda bulunan Genel Menajer Yannier, "Göz önünde olan bir iş yapıyoruz ve olumlu işler ortaya çıktığında çevreden güzel geri dönüşler almak da bu işin bir parçası" ifadelerini kullandı."Her gün yaptığımız işlere bakıp daha iyisini yapmak için aynı enerji ve kararlılığa sahip olmak zorundayız" diyen Yannier, "Her zaman vurguladığım gibi yaptığımız iş bireysellikten uzak, tamamen takım olgusunun ön plana çıkması gerektiği bir iş. Yönetim kurulu, tüm kulüp çalışanları, teknik ve idari kadro, en son da oyuncular. Güzel bir kimya oluştu ve herkes öncelikle yaptığı işten keyif alıyor. Bu ortamın devamlılığını sağlamak, zaman zaman sportif düşüşler olsa da gelinen bu noktanın kalıcı olması için geri adım atmamak kulüp olarak bizlerin en büyük hedefi olmalı diye düşünüyorum" dedi.Beşiktaş maçı hakkında da konuşan Genel Menajer Yannier, "Beşiktaş Sompo Japan bu ligin en iddialı takımlarından biri ve başlarında da Ufuk Sarıca gibi çok değerli bir koç var. Bu hafta Avrupa'da maç oynamayacak olmalarının da etkisiyle tüm hafta bu maça hazırlık yapacaklardır. Bizim iyi başlangıcımızda, hafta içleri Avrupa kupası oynamıyor olmamızın avantajı olduğu konuşuluyor. Takımımız için bu maçın gerçek kimliğimizi ortaya koyma bakımından iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Maçı kendi istediğimiz tempoda oynayabilirsek kazanma şansımız olacaktır. Ayrıca bu maçı kazanabilirsek ilk yarıyı 3'üncü bitirmeyi garantiliyor ve Türkiye kupası eşleşmelerine de bu sıralamadan giriyor olacağız. Her anlamda çok önemli bir maç olacak. Salonda yine çok yüksek bir enerji olacağına eminim ve takımdan her zaman olduğu gibi geri adım atmadan sonuna kadar mücadele etmesini bekliyorum" diye konuştu.