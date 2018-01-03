 Ufuk Sarıca şampiyonu topladı – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    şampiyonu topladı

    <a href="/index/ufuk-sarica?id=37058e66-f7ba-42f3-8514-3181e35c5b9e" class="" rel="tag">Ufuk Sarıca</a> şampiyonu topladı

    Karşıyaka'da 4 sezon boyunca görev yapan antrenör , yeşil-kırmızılılardaki şampiyon kadrosunu Sompo Japan'da buluşturdu.

    Görev yaptığı süreçte Kaf-Kaf'a 3 kupa kazandırarak tarihe geçen Sarıca, 2015'teki Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi şampiyonu kadrodan DJ Strawberry, Erkan Veyseloğlu ve Jon Diebler'den sonra Juan Palacios'u da geçen sezondan bu yana dümeninde yer aldığı 'a transfer ettirdi.
    Teknik ekibi de Sarıca'yla Karşıyaka'da görev yapan isimlerden oluşan siyah-beyazlıların kadrosunda Strawberry, Palacios, Erkan ve Diebler'in yanı sıra farklı dönemlerde yeşil-kırmızılı formayı giymiş , Samet Geyik, Can Maxim Mutaf, Muratcan Güler ile Sertaç Şanlı da yer alıyor. A Milli Takım'ı da çalıştıran yönetiminde ligde geçen yıl Fenerbahçe Doğuş'la final oynayan 'ın toplam 9 basketbolcusu patentli.

    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:08
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