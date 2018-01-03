Ufuk Sarıca şampiyonu topladı
Karşıyaka'da 4 sezon boyunca görev yapan antrenör Ufuk Sarıca, yeşil-kırmızılılardaki şampiyon kadrosunu Beşiktaş Sompo Japan'da buluşturdu.
Görev yaptığı süreçte Kaf-Kaf'a 3 kupa kazandırarak tarihe geçen Sarıca, 2015'teki Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi şampiyonu kadrodan DJ Strawberry, Erkan Veyseloğlu ve Jon Diebler'den sonra Juan Palacios'u da geçen sezondan bu yana dümeninde yer aldığı Beşiktaş'a transfer ettirdi.
Teknik ekibi de Sarıca'yla Karşıyaka'da görev yapan isimlerden oluşan siyah-beyazlıların kadrosunda Strawberry, Palacios, Erkan ve Diebler'in yanı sıra farklı dönemlerde yeşil-kırmızılı formayı giymiş Kenan Sipahi, Samet Geyik, Can Maxim Mutaf, Muratcan Güler ile Sertaç Şanlı da yer alıyor. A Milli Takım'ı da çalıştıran Ufuk Sarıca yönetiminde ligde geçen yıl Fenerbahçe Doğuş'la final oynayan Beşiktaş'ın toplam 9 basketbolcusu Pınar Karşıyaka patentli.
- 03 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 12:08
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Domagoj Vida kontrolden geçti: Sırada...
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Yorum
Kartalımıza hayırlı uğurlu olsun Allah sakatlıklardan korusun.
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Babel'e izin çıkmadı
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Yorum
Nirvana Ben olsam Babeli ve Tosiçi satar Cenki takımda tutardım . Cenk , Oğuzhan ve Tolgay Beşiktaşda kalmalı . Bunlar takımın damarı .
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Giuliano, Talisca’yı geçti
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Yorum
muhittin kim veriyor bu oyları? taraftarlar değil mi? öyleyse normal,zavallı fenerliler bari sanal ortamda geçsin beşiktaşı,ne de olsa 3 büyük.....
Ufuk Sarıca şampiyonu topladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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