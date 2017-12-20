Kazanıp döneceğiz

Anadolu Efes Basketbol Takımı’nın başantrenörü Ergin Ataman, “İyi savunma yaparak kontrollü bir oyun sergileyip Rusya’dan kazanıp dönmenin planlarını yaptık” diye konuştu

THY Avrupa Ligi 13. hafta maçında yarın Rusya temsilcisi Khimki'ye konuk olacak Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ergin Ataman, iyi savunma yaparak kontrollü bir oyun sergileyeceklerini belirtti. Khimki maçına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ataman, "Khimki, özellikle Shved'in organizasyonları üzerine kurulu ve hızlı hücumu iyi oynayan bir takım. Rus ekibin, Anderson ve Jenkins'in dış atışlarına dayalı bir hücum sistemi var. Öncelikle iyi savunma yaparak kontrollü basketbol oynamaya çalışacağız. Pota altında da fiziksel üstünlüğü sağlayıp Rusya'dan kazanarak dönmenin planlarını yaptık" dedi.