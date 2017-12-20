 Kazanıp döneceğiz – Fotomaç – 20 Aralık 2017 ;
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    20 Aralık 2017, Çarşamba
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    Kazanıp döneceğiz

    Kazanıp döneceğiz

    Anadolu Efes Basketbol Takımı’nın başantrenörü Ergin Ataman, “İyi savunma yaparak kontrollü bir oyun sergileyip Rusya’dan kazanıp dönmenin planlarını yaptık” diye konuştu

    THY Avrupa Ligi 13. hafta maçında yarın Rusya temsilcisi Khimki'ye konuk olacak Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ergin Ataman, iyi savunma yaparak kontrollü bir oyun sergileyeceklerini belirtti. Khimki maçına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ataman, "Khimki, özellikle Shved'in organizasyonları üzerine kurulu ve hızlı hücumu iyi oynayan bir takım. Rus ekibin, Anderson ve Jenkins'in dış atışlarına dayalı bir hücum sistemi var. Öncelikle iyi savunma yaparak kontrollü basketbol oynamaya çalışacağız. Pota altında da fiziksel üstünlüğü sağlayıp Rusya'dan kazanarak dönmenin planlarını yaptık" dedi.
    1. 20 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:35
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