En skoreri Eskişehir Basket
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 10. haftasında en fazla sayı kaydeden takım Eskişehir Basket oldu.
7'sini kazanmayı bildi. Geride bıraktığımız hafta Trabzonspor ile mücadele eden Dev Adamlar, rakip potaya 90 sayı bıraktı. 90 sayılı Eskişehir Basket'i, Muratbey Uşak'ı 87-81 yenen Galatasaray Odeabank takip ederken, en fazla sayı kaydeden üçüncü takım ise Yeşilgiresun'u 85-72 yenen Fenerbahçe Doğuş oldu.
- 13 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:36
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Kocaman için gözlem maçı
Toplam 1
Yorum
UZMAN ANALİST KARDEŞİM BÖYLE ANGARYA KUPALARDA SOLDADO, OZAN,VALBUENA, NETO, İSLA, HASAN ALİYİ NİYE OYNATIRSIN KOY PAF TAKIMINI OYNASIN YA ELENİRSEN ELEN
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Çalımbay: "Hem kupada hem ligde gitmek istiyoruz"
Toplam 2
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fatih Bongonda elde tutulmalı stoper ve sol kanat lazım
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Fenerbahçe kafilesi Adana'da
Toplam 1
Yorum
UZMAN DR TÜRKİE KUPASI VE UEFA KUPASI GİBİ ANGARYA KUPALARDA GENÇLERİ OYNATIN ASLINDA ONLARA BİLE BUI KUPALARDA OYNAMAK ANGARYA TEŞKİL EDER.
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