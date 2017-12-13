 En skoreri Eskişehir Basket – Fotomaç – 13 Aralık 2017 ;
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    13 Aralık 2017, Çarşamba
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    En skoreri

    En skoreri Eskişehir Basket

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 10. haftasında en fazla sayı kaydeden takım oldu.

    Trabzonspor'u 90-72 mağlup eden , ligde 4. sıraya yerleşti. Birçok istatistikte yer almayı başaran Kırmızı Şimşekler, 10 maçın
    7'sini kazanmayı bildi. Geride bıraktığımız hafta Trabzonspor ile mücadele eden Dev Adamlar, rakip potaya 90 sayı bıraktı. 90 sayılı Eskişehir Basket'i, Muratbey Uşak'ı 87-81 yenen Galatasaray Odeabank takip ederken, en fazla sayı kaydeden üçüncü takım ise Yeşilgiresun'u 85-72 yenen Fenerbahçe Doğuş oldu.
    1. 13 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:36
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