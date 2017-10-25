Calloway, Muratbey’de

Tahincioğl u Basketbol Süper Ligi'nde Muratbey Uşak yollarını ayırdığı oyun kurucu Darrin Dorsey'in yerine Earl Calloway'i getirdi. Geçen sezon İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da forma giyen 34 yaşındaki ve 1.90 boyundaki Calloway, bir önceki sezonda Gaziantep Basketbol'da forma giymişti.