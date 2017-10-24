Semih Erden Beşiktaş'ta
Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. hafta maçında Polonya ekibi Stelmet Zielona Gora'yı 65-60 mağlup ettikleri için mutlu olduklarını söyledi. Milli basketbolcu Semih Erden'in Beşiktaş Sompo Japan'a transfer olacağı haberleriyle ilgili görüşlerini de aktaran Ufuk Sarıca, "Semih Erden'in transferini bitirmek üzereyiz." dedi.
Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sarıca, zor bir karşılaşmadan galibiyetle ayrıldıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Maça çok iyi başladık. Oyuncu değiştirmeye başladığımızda ise tempomuzu kaybettik. Ardından geriye de düştük ama maçın sonunda her şeyi deneyerek kazanmayı başardık. Bazı eksikliklerden dolayı bir türlü tam takım olamadık. Sonuç itibariyle iyi bir ekibiz ve geleceğe de umutla bakıyoruz. Eksiklerimizi muhakkak gidereceğiz. Hem ligde hem de FIBA Şampiyonlar Ligi'nde hedeflerine koşan bir takım olacağız."
Milli basketbolcu Semih Erden'in Beşiktaş Sompo Japan'a transfer olacağı haberleriyle ilgili görüşlerini de aktaran Ufuk Sarıca, "Semih Erden'in transferini bitirmek üzereyiz. Birkaç detay kaldı. Hem basketbol şubemiz hem de başkanımız Fikret Orman bu konuda bize çok destek oluyor. Semih de değerli bir oyuncu. Bize katkısı olacak. Böyle milli bir oyuncunun kulüpsüz olması onun için de kabul edilebilir bir durum değil." diye konuştu.
Stelmet Zielona Gora Başantrenörü Artur Gronek ise Beşiktaş Sompo Japan ve başantrenör Ufuk Sarıca'yı tebrik ettiğini kaydederek, "İstanbul'da geriye düşersek, maçın zor olacağını biliyorduk. İyi de oynadık ve maçı çevirdik. Ama karşılaşmanın son anlarında Beşiktaş Sompo Japan daha iyi oynadı ve kazandı." değerlendirmesinde bulundu.
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 23:18
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Negredo bilmecesi
Toplam 11
Yorum
HCK / BJK ARKADAŞLAR NEGREDO; ABOUBAKAR,GOMEZVE DEMBABA'DAN ÜSTÜN ANCAK BAŞLANGIÇ YAPAMADI. KENDİSİNEDE PAS VERİLMİYOR ANCAK NEGREDO ASİST YAPIYOR
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Lato sınıfta kaldı
Toplam 4
Yorum
Meth35 latovleviccide ısrar bırakılıp linnes banko olmalı.belhanda defansa yardım ediyo olabilir ama yetersiz ve etkisiz.ndiaye 10 numara pozisyonunda oynatılmalı fernandonun yanına selçuk serbest oyuncu olarak denenmeli.suan kadromuzdaki aksıyan yönler bunlar.birde su 3 lü defans kurgusunda vazgeçilmeli.
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"EFENDİ duruşunu şimdi görelim"
Toplam 13
Yorum
arsen l. BJK size danışacak değil.Efendiliğini siz tartamazsınız.Gereği neyse yapar.Sizin için yapmaz yani..........
Semih Erden Beşiktaş'ta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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