Semih Erden Beşiktaş'ta

Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sarıca, zor bir karşılaşmadan galibiyetle ayrıldıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Maça çok iyi başladık. Oyuncu değiştirmeye başladığımızda ise tempomuzu kaybettik. Ardından geriye de düştük ama maçın sonunda her şeyi deneyerek kazanmayı başardık. Bazı eksikliklerden dolayı bir türlü tam takım olamadık. Sonuç itibariyle iyi bir ekibiz ve geleceğe de umutla bakıyoruz. Eksiklerimizi muhakkak gidereceğiz. Hem ligde hem de FIBA Şampiyonlar Ligi'nde hedeflerine koşan bir takım olacağız."

Milli basketbolcu Semih Erden'in Beşiktaş Sompo Japan'a transfer olacağı haberleriyle ilgili görüşlerini de aktaran Ufuk Sarıca, "Semih Erden'in transferini bitirmek üzereyiz. Birkaç detay kaldı. Hem basketbol şubemiz hem de başkanımız Fikret Orman bu konuda bize çok destek oluyor. Semih de değerli bir oyuncu. Bize katkısı olacak. Böyle milli bir oyuncunun kulüpsüz olması onun için de kabul edilebilir bir durum değil." diye konuştu.

Stelmet Zielona Gora Başantrenörü Artur Gronek ise Beşiktaş Sompo Japan ve başantrenör Ufuk Sarıca'yı tebrik ettiğini kaydederek, "İstanbul'da geriye düşersek, maçın zor olacağını biliyorduk. İyi de oynadık ve maçı çevirdik. Ama karşılaşmanın son anlarında Beşiktaş Sompo Japan daha iyi oynadı ve kazandı." değerlendirmesinde bulundu.