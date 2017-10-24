 Muratbey Uşak, Earl Calloway'le anlaştı – Fotomaç – 24 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    , 'le anlaştı

    Muratbey Uşak, Earl Calloway'le anlaştı

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde oyun kurucu Darrin Dorsey'le yollarını ayıran , 'le anlaşma sağladı.

    Kariyerinde Cibona Zagreb, Cajasol Sevilla, Unicaja Malaga, Gaziantep Basketbol gibi takımlarda forma giyen 34 yaşında, 1.90 boyundaki Calloway, geçen sezon yine ülkemizde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da 11 sayı, 4.6 ribaund, 4 asist ortalamalarıyla oynadı. Bu sezon 8'inci yabancı oyuncu transferini yapan kırmızı-siyahlı ekipte sakatlıkları sebebiyle yaklaşık 3 ay parkelerden uzak kalacak Solomon ve Miles'ın tedavileri devam ediyor. , ligde cumartesi günü Beşiktaş Sompo Japan'a konuk olacak.

    1. 24 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:23
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