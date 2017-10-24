Muratbey Uşak, Earl Calloway'le anlaştı

Kariyerinde Cibona Zagreb, Cajasol Sevilla, Unicaja Malaga, Gaziantep Basketbol gibi takımlarda forma giyen 34 yaşında, 1.90 boyundaki Calloway, geçen sezon yine ülkemizde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da 11 sayı, 4.6 ribaund, 4 asist ortalamalarıyla oynadı. Bu sezon 8'inci yabancı oyuncu transferini yapan kırmızı-siyahlı ekipte sakatlıkları sebebiyle yaklaşık 3 ay parkelerden uzak kalacak Solomon ve Miles'ın tedavileri devam ediyor. Muratbey Uşak, ligde cumartesi günü Beşiktaş Sompo Japan'a konuk olacak.