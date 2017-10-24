Muratbey Uşak, Earl Calloway'le anlaştı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde oyun kurucu Darrin Dorsey'le yollarını ayıran Muratbey Uşak, Earl Calloway'le anlaşma sağladı.
Kariyerinde Cibona Zagreb, Cajasol Sevilla, Unicaja Malaga, Gaziantep Basketbol gibi takımlarda forma giyen 34 yaşında, 1.90 boyundaki Calloway, geçen sezon yine ülkemizde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da 11 sayı, 4.6 ribaund, 4 asist ortalamalarıyla oynadı. Bu sezon 8'inci yabancı oyuncu transferini yapan kırmızı-siyahlı ekipte sakatlıkları sebebiyle yaklaşık 3 ay parkelerden uzak kalacak Solomon ve Miles'ın tedavileri devam ediyor. Muratbey Uşak, ligde cumartesi günü Beşiktaş Sompo Japan'a konuk olacak.
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 11:23
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
Muratbey Uşak, Earl Calloway'le anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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