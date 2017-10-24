 Eskişehir’de müthiş atmosfer – Fotomaç – 24 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    Eskişehir’de müthiş atmosfer

    Eskişehir’de müthiş atmosfer

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden 'in izleyici sayısı geçen sezona göre artış gösteriyor. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 3’üncü haftasında Eskişehir Basket, Anadolu Üniversitesi İki Eylül Spor Salonu’nda ligin zorlu ekiplerinden Anadolu Efes ile mücadele etti.

    Potanın Şimşekleri karşılaşmayı 84-86'lık skorla kaybetse de parkedeki müthiş mücadele ve güzel performanstan dolayı salonu dolduran taraftarlarından tam not aldı. Eskişehir'deki basketbol izleyici sayısı her geçen gün artarken son mücadeleyi de yaklaşık 4 bin Eskişehirli tribünden takip etti. Salona adeta akın eden taraftarlar, maçın başından sonuna kadar Siyah-Kırmızılı ekibe büyük destek verdi. Aileleriyle maça gelen taraftarlar keyifli anlar yaşadı. Maçın son saniyelere kadar büyük bir çekişme içinde geçmesi tribünleri de sürekli oyunun içinde tuttu. Maç sonu, son saniyeye kadar güçlü rakibine direnen , etkili oyunundan dolayı tribünlerin alkışını aldı.
    1. 24 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 15:42
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