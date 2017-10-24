 Dev derbi seyircisiz oynanacak! – Fotomaç – 24 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    Dev derbi seyircisiz oynanacak!

    Dev derbi seyircisiz oynanacak!

    Galatasaray Kulübü, Pazar günü oynanacak Fenerbahçe Doğuş maçının seyircisiz oynanacağını açıkladı.

    Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

    Galatasaray Odeabank'ın, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin dördüncü haftasında 29 Ekim Pazar günü saat 17:00'de Fenerbahçe Doğuş ile oynayacağı karşılaşma, takımımızın geçtiğimiz sezondan aldığı ceza sebebiyle seyircisiz oynanacaktır.
    1. 24 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 06:34
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