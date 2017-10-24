Dev derbi seyircisiz oynanacak!
Galatasaray Kulübü, Pazar günü oynanacak Fenerbahçe Doğuş maçının seyircisiz oynanacağını açıkladı.
Galatasaray Odeabank'ın, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin dördüncü haftasında 29 Ekim Pazar günü saat 17:00'de Fenerbahçe Doğuş ile oynayacağı karşılaşma, takımımızın geçtiğimiz sezondan aldığı ceza sebebiyle seyircisiz oynanacaktır.
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 06:34
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
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