90+ Başakşehir

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı eleyen Başakşehir ile Trabzonspor'u deviren Ankaragücü, yarı final ilk maçzında karşılaştı. Uzatmalarla beraber yaklaşık 55 dakikayı 10 kişi oynayan Başakşehir, 90+5. dakikada Figueiredo'nun attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve rövanş öncesi avantajı kaptı. A Spor'un naklen yayınladığı mücadelede 14'te Figueiredo gole yaklaştı ama top auta gitti. 30'da Aleksic'in şutunu kaleci Bahadır çıkardı. 31'de Januzaj'ın vuruşu az farkla auta gitti. 42'de Başakşehir'de Ahmed Touba kırmızı kart gördü.



RÖVANŞ MAYIS SONU

Başakşehir mücadelenin kalan kısmına 10 kişi devam ederken devre 0-0 eşitlikle sonuçlandı. 70'e kadar pozisyon açısından kısır geçen maçta 77'de Ankaragücü gole yaklaştı. Karşı karşıya pozisyonda kaleci Muhammed, Oko'ya geçit vermedi. 82'de Ali Sowe'un vuruşunda kaleci Muhammed yine başarılıydı. 90+5'te gelişen kontratakta Figueiredo'nun vuruşunda top ağlara gitti ve Başakşehir evindeki mücadeleyi 1-0 kazandı ve 23, 24 veya 25 Mayıs'taki rövanş için avantajı yakaladı.



TOUBA 42'DE KIRMIZI GÖRDÜ

Başakşehir'de Ahmed Touba, 42. dakikada Ankaragücü'nün hızlı hücumunda Milson'a yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü. VAR kontrolünde kart kırmızıya döndü. Touba, değişen statü gereği cezasını bir sonraki kupa maçında çekecek. Touba, ligdeki Galatasaray mücadelesinde oynayacak.



U19 TAKIMI KUPAYI ALDI

19 Yaş Altı Elit A Ligi finalinde G.Saray'ı penaltılarla yenerek tarihinde ilk kez şampiyon olan Başakşehirli futbolcular, Ankaragücü maçı öncesinde şampiyonluk kupasını saha kenarında havaya kaldırdı. Başakşehir'in gençleri kupayı Başkan Göksel Gümüşdağ'dan aldı.



SZYSZ SEDYEYLE SAHAYI TERK ETTİ

Başakşehir'in Polonyalı oyuncusu Patryk Szysz mücadelenin 78. dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Ters basan, acı içinde yerde kalan ve göz yaşlarına hakim olamayan Szysz sedyeyle oyun alanı dışına taşındı. Szysz'in yerine Deniz Türüç oyuna dahil oldu. Deniz 90+5'te Figueiredo'nun golünde asisti yaptı.