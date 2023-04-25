Başakşehir'den gol şov!

Spor Toto Süper Lig'de düşme hattındaki Giresunspor'a konuk olan Başakşehir, sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı. Turuncu- mavililer, ilk yarıda farka koştu... Januzaj (2) ve Figueiredo'nun (2) golleriyle soyunma odasına 4-0'lık üstünlükle gitti. İkinci yarıda farkı azaltmak isteyen Giresunspor'da Sainz iki golüyle skoru belirledi: 4-2. Bu sonuçla 27 puanda kalan Çotanaklar, düşme hattından çıkamadı. Başakşehir ise 48 puana yükseldi.



ONURCAN TERK ETTİ!

Giresun'da Onurcan Piri, ilk yarıda kalesinde dört gol gördüğü için yıkıldı. Başakşehir teknik heyetinden Selçuk Şahin'in de moral verdiği eldiven, ikinci yarıya çıkmak istemedi. 46. dakikada kaleyi Ferhat Kaplan devraldı.



KELEŞ EL SALLADI

Giresun Teknik Direktörü Hakan Keleş, maç içinde oyuncuları ıslıklayan tribünlere tepki gösterdi. Yeşilbeyazlıları 44 yıl sonra Süper Lig'e taşıyan Keleş, maç sonunda ise taraftarlara el sallayarak veda mesajı verdi.