Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan Gent maçına çağrı

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Medipol Başakşehir evinde karşılaştığı Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Konuşmasına Beşiktaş'ı tebrik ederek başlayan Başkan Gümüşdağ, "Beşiktaş'ı tebrik ediyoruz. 35 dakikada 10 kişi kalınca bizim için zorlaşan bir maç oldu. Baktığınızda perşembe günü Gent ile hava şartlarının ağır olduğu bir maç oynadık. Oyuncularım muazzam mücadele etti. Bugün hocamızın değerlendirmesi doğru bence. Rotasyon yapıp, özellikle çarşamba günü oynayacağımız Gent maçına dinlemelerine fırsat verdi. Bu maç bizim için kırmızı karttan sonra zor bir mücadele oldu. Buna rağmen arkadaşlarımız mücadele etti. Ligin telafisi var. Yapacak bir şey yok. Biz artık çarşamba günü Gent maçına hazırlanacağız. Çünkü Başakşehir'in bence tarihi bir maçı. Ülke sıralamasında 12. sıradayız. Gerek bizim maçımız, gerek Fenerbahçe'nin, gerek Sivasspor'un maçı çok önemli ülke puanı için. Geçmişte Kopenhag maçında, terör ile ilgili bir duyuru yapmıştım, 'Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için diye' çağrıda bulunmuştum. Bugün de şu çağrıyı yapmak istiyorum, yüzyılın felaketini yaşıyoruz, depremde hala acılarımız çok sıcak. Bu maçın da tüm gelirini depremzede bölgesine bağışlayacağız. Buradan çağrım, tüm renklere. Tüm kulüp başkanlarımıza da çağrıda bulunacağız. Hepsini davet etmek istiyorum. Tüm renklerimizi, taraftarımızı, Başakşehir taraftarımızı, ilçemizi, herkesi bekliyorum. Bu maç milli maç kadar önemli. Gent'i elemek istiyoruz. Bizim için bir ayrı anlamında 50. maça çıkıyoruz. Her yıl ortalama 6 Avrupa maçı oynamışız. Bu kolay bir başarı değil. Hep söylüyoruz ya, DNA'mızda Avrupa var. Başakşehir her zaman Avrupa'da iyi neticeler alıyor. Gent maçını alırsak ülke puanına en çok puan kazandıran takım olmuş olacağız. Onun için Gent maçına tüm futbolseverleri bekliyoruz" diye konuştu.



Avrupa'daki hedeflerinin sorulması üzerine ise Gümüşdağ, "Bundan sonra bence rakipten çok bence her maç final olacak. İnanılıyorum ki Gent'i eleyip, finale doğru tırmanmak istiyoruz. İnşallah ülke için çok önemli bir şey olur. Amacımız ilk önce Gent maçını geçmek" diye cevap verdi.