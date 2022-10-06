Haberler Başakşehir RIGAS FS BAŞAKŞEHİR CANLI 📺 | Rigas FS (RFS) - Başakşehir maçı hangi kanalda? RFS Başakşehir maçı saat kaçta?

RIGAS FS BAŞAKŞEHİR CANLI 📺 | Rigas FS (RFS) - Başakşehir maçı hangi kanalda? RFS Başakşehir maçı saat kaçta?

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden ve gruplarda 2'de 2 yapan Başakşehir, Rigas FS ile kozlarını paylaşacak. Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, kazanmak ve 3'te 3 yapmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rigas FS (RFS) - Başakşehir maçı hangi kanalda? RFS Başakşehir maçı saat kaçta?

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2022 Perşembe 14:30 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2022 Perşembe 14:40
RIGAS FS BAŞAKŞEHİR CANLI 📺 | Rigas FS (RFS) - Başakşehir maçı hangi kanalda? RFS Başakşehir maçı saat kaçta?

Rigas FS (RFS) - Başakşehir maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA KONFERANS LİGİ CANLI PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN...

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Başakşehir, A Grubu 3. maçında Rigas FS ile karşılaşacak. Başakşehir, kazanarak puanını 9 yapmak istiyor. Peki, Rigas FS (RFS) - Başakşehir maçı canlı hangi kanalda? Başakşehir maçı saat kaçta?

RIGAS FS (RFS) - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rigas FS (RFS) - Başakşehir maçı 6 Ekim Perşembe günü saat 22:00'da Exxen'de canlı yayınlanacak.

EMRE BELÖZOĞLU YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA DOKUZUNCU SINAV

Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Avrupa kupalarında dokuzuncu sınavını verecek.

Turuncu-lacivertliler, Belözoğlu yönetiminde geride kalan 8 karşılaşmada yenilgi yaşamazken, 6 galibiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrıldı. Medipol Başakşehir, bu maçlarda 20 gol atıp, kalesinde 4 gol gördü.

İstanbul ekibi, Emre Belözoğlu idaresinde İsrail'in Maccabi Netanya takımı ile sahasında oynadığı maçtan 1-1 eşitlikle ayrılırken, deplasmanda rakibini 1-0 mağlup ederek tur atlamayı başarmıştı. Turuncu-lacivertliler, İzlanda temsilcisi Breidablik'i ise deplasmanda 3-1, sahasında da 3-0 mağlup etti. Medipol Başakşehir, Belçika ekibi Antwerp ile İstanbul'da oynadığı maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılırken, deplasmanda rakibini 3-1 yenerek grup aşamasına kaldı. İstanbul ekibi, gruptaki ilk maçında deplasmanda İskoçya temsilcisi Hearts'ı 4-0, ikinci maçında da sahasında İtalyan ekibi Fiorentina'yı 3-0 mağlup etmeyi başardı.

DEPLASMANDA 23. MAÇ

Turuncu-lacivertli ekip, RFS karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 23. deplasman müsabakasını oynayacak.

Medipol Başakşehir, bugüne kadar rakip sahalarda çıktığı 22 müsabakada 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşadı.

Deplasmandaki 22 maçta 30 gol atan Başakşehir, kalesinde 44 gol gördü.

Medipol Başakşehir, 2017-2018 sezonunda UEFA Avrupa Ligi gruplarında Ludogorets'i rakip sahada 2-1 mağlup ederek ilk deplasman galibiyetine ulaştı.

Turuncu-lacivertliler, 2019-2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi gruplarında dış sahada Wolfsberger'i 3-0, Borussia Mönchengladbach'ı 2-1 yendi.

İstanbul ekibi, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise bu sezon deplasmanda Maccabi Netanya'yı 1-0, Breidablik ile Antwerp'i 3-1 ve Hearts'ı 4-0 mağlup etmeyi başardı.

AVRUPA KUPALARINDAKİ İLKLERİ

Avrupa'da ilk kez 2015-2016 sezonunda mücadele eden Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hollanda'nın AZ Alkmaar takımına deplasmanda 2-0, evinde de 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti.

UEFA Avrupa Ligi 2016-2017 sezonu 3. eleme turunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atladı.

Medipol Başakşehir, 2017-2018 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Belçika temsilcisi Club Brugge karşısında deplasmandaki ilk maçta 3-3 berabere kalırken, sahasında ise 2-0 kazandı. Turuncu-lacivertli ekibe turu getiren bu sonuç, Avrupa kupalarındaki ilk galibiyet olarak kayıtlara geçti.

Turuncu-lacivertliler, 2019-2020 sezonu UEFA Avrupa Ligi'ndeki son grup mücadelesinde Borussia Mönchengladbach'ı deplasmanda yenerek, tarihinde ilk kez son 32 turuna, Portekiz ekibi Sporting Lizbon'u saf dışı bırakarak da ilk kez son 16 turuna kaldı.

İstanbul ekibi, 2020-2021 sezonunda ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etme hakkı kazandı. Şampiyonlar Ligi gruplarındaki ilk golüne ve galibiyetine üçüncü maçında Manchester United'ı 2-1 yenerek ulaşan Medipol Başakşehir, ilk puanlarını da kazanmış oldu.

İrfan Can Kahveci, söz konusu organizasyonun beşinci maçında Leipzig'e attığı 3 golle takımı adına Şampiyonlar Ligi'nde "hat-trick" yapan ilk oyuncu olarak kayıtlara geçti.

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ilk maçını, Maccabi Netanya ile İstanbul'da oynadı ve mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Turuncu-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ilk maçında İskoçya temsilcisi Hearts'ı deplasmanda 4-0 yenerek, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini elde etti.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den süper minili poz! Havva Öztel'e yorum yağdı "Annesi kızından güzel"
Kayahan'ın minik kızı Aslı Gönül'ün son haline bakın! O şimdi 23 yaşında, görenler: "Nasıl da annesinin kopyası olmuş"
Burak Yılmaz konuştu! "Utanç verici, saygısızca"
Ismael'den yıldız isme derbi sonrası terapi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Başakşehir'e Belözoğlu'ndan kötü haber!
Hedefe ulaşacağız
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
TOKİ'nin arsa projesinde tarih verildi!
ZONGULDAK HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | Zonguldak TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hatice Akbaş'tan altın madalya! Hatice Akbaş'tan altın madalya! 14:19
Sivasspor - Balkani maçı saat kaçta? Sivasspor - Balkani maçı saat kaçta? 14:13
Rachid Ghezzal sevinci! Giresunspor maçında... Rachid Ghezzal sevinci! Giresunspor maçında... 14:01
Rigas FS - Başakşehir maçı saat kaçta? Rigas FS - Başakşehir maçı saat kaçta? 14:01
Burak Yılmaz konuştu! "Utanç verici, saygısızca" Burak Yılmaz konuştu! "Utanç verici, saygısızca" 13:53
Fırtına Monaco deplasmanında! Fırtına Monaco deplasmanında! 13:52
Daha Eski
Beşiktaş Giresunspor maçına hazırlanıyor Beşiktaş Giresunspor maçına hazırlanıyor 13:16
Belözoğlu'dan RFS maçı kararı! Belözoğlu'dan RFS maçı kararı! 13:12
Ismael'den yıldız isme derbi sonrası terapi! Ismael'den yıldız isme derbi sonrası terapi! 13:05
Temsilcilerimiz kritik sınavda! Türkiye'nin puanı... Temsilcilerimiz kritik sınavda! Türkiye'nin puanı... 11:14
Zürich - PSV Eindhoven maçı saat kaçta? Zürich - PSV Eindhoven maçı saat kaçta? 11:15
Bülent Çetin: Hedefimize adım adım ilerliyoruz Bülent Çetin: Hedefimize adım adım ilerliyoruz 11:18