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Başakşehir Emre Belözoğlu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı!

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Emre Belözoğlu ile 2024 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı. Resmi siteden yapılan açıklamada, Belözoğlu'nun, Pro Lisans eğitim programının başlamasıyla birlikte saha kenarında teknik direktör olarak yer alacağı ifade edildi.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2022 Cuma 16:51 Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2022 Cuma 16:57
Başakşehir Emre Belözoğlu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı!

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Emre Belözoğlu ile 2024 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı. Resmi siteden yapılan açıklamada, Belözoğlu'nun, Pro Lisans eğitim programının başlamasıyla birlikte saha kenarında teknik direktör olarak yer alacağı ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu ile, Başkanımız Göksel Gümüşdağ ve Asbaşkanımız Mustafa Eröğüt'ün yer aldığı imza töreninde 2023-2024 sezonu sonuna dek sözleşme imzalanmıştır.

Pro Lisans eğitim programının başlaması ile birlikte, saha kenarında 'teknik direktör' pozisyonunda yer alacak Emre Belözoğlu'na kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz.

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