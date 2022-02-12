Başakşehir-Gaziantep FK maçı CANLI

Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor. İki ekipte mutlak galibiyet için sahada. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
BAŞAKŞEHİR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Başlama düdüğü 16.00'da çalan Başakşehir - Gaziantep FK maçı beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.
BAŞAKŞEHİR - GAZİANTEP FK MAÇI İLK 11'LERİ
Başakşehir: Volkan, Caiçara, Ndayishimiye, Epureanu, Hasan Ali, Berkay, Serdar, Trezeguet, Pizzi, Chadli, Okaka
Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Ertuğrul, Tosca, Djilobodji, Mendyl, Furkan, Vetrih, Recep, Maxim, Muhammet