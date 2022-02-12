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Başakşehir-Gaziantep FK maçı CANLI

Süper Lig'in 25. haftasında heyecan devam ediyor. 25. hafta mücadelesinde Başakşehir ile Gaziantep FK, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Kritik mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2022 Cumartesi 15:59
Başakşehir-Gaziantep FK maçı CANLI

Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor. İki ekipte mutlak galibiyet için sahada. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Başlama düdüğü 16.00'da çalan Başakşehir - Gaziantep FK maçı beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.

BAŞAKŞEHİR - GAZİANTEP FK MAÇI İLK 11'LERİ

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Ndayishimiye, Epureanu, Hasan Ali, Berkay, Serdar, Trezeguet, Pizzi, Chadli, Okaka

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Ertuğrul, Tosca, Djilobodji, Mendyl, Furkan, Vetrih, Recep, Maxim, Muhammet

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