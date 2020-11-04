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Demba Ba'nın golü İngiltere'de olay oldu | Medipol Başakşehir Manchester United

UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Başakşehir sahasında İngiliz temsilcisi Manchester United ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele temsilcimizin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Karşılaşmanın ilk golüne imza atan Demba Ba ise İngiltere'de gündem oldu.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2020 Çarşamba 23:04 Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2021 Perşembe 12:41
Demba Ba'nın golü İngiltere'de olay oldu | Medipol Başakşehir Manchester United

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Başakşehir sahasında Manchester United'ı ağırladı.

Turuncu-lacivertliler zorlu karşılaşmada sahadan 2-1'lik galibiyet ile ayrıldı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri Demba Ba ve Visca kaydetti.

35 yaşındaki Demba Ba'nın attığı gol ise İngiltere'de büyük yankı uyandırdı.

Manchester United tüm gücüyle yüklenirken arkasında bıraktığı büyük boşluğu fark eden Visca, uzun topu Demba Ba'ya yolladı.

65 metre civarında topu süren ve golü yapan Demba Ba, United'a karşı skoru 1-0 yaptı.

Bu gol sonrası BT Sport, 35 yaşındaki Demba Ba'nın tek başına kontra ataktan gelerek gol atmasına şaşkınlığını gösteren bir paylaşım yaptı. Chelsea taraftarları da eski oyuncularının golünü paylaşarak ezeli rakipleri United'a gönderme yaptı.

Not: Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

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