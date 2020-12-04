Son dakika transfer haberi | Lionel Messi'nin yeni takımını açıkladılar! Manchester City derken...

Sezon başında Barcelona yönetimi ile büyük bir kriz yaşayan Lionel Messi, kulüpten ayrılmasına izin verilmediği için Manchester City'nin kapısından dönmüştü.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli yıldızın, Katalan ekibiyle kontrat yenilemeye sıcak bakmadığı belirtilirken, hakkında çıkan transfer iddialarına bir yenisi daha eklendi.

"ÇOK CİDDİYİM, MESSI PSG'YE GİDECEK"

Fransız RMC Sport'un muhabiri Daniel Riolo, 33 yaşındaki futbolcunun PSG ile anlaştığını öne sürdü. Riolo, yaptığı açıklamada, "Messi'nin önümüzdeki sezon PSG'de oynayabileceğini söyleyebilirim. Çok ciddiyim. Messi önümüzdeki sezon Paris Saint-Germain'de olacak" ifadelerini kullandı.

İsmi Manchester City ile de anılan Messi'nin sezon sonunda hangi takıma transfer olacağı merakla bekleniyor.

NEYMAR'DAN MESSI AÇIKLAMASI!

Messi'nin Barcelona'dan eski takım arkadaşı Neymar da yaptığı açıklamada, "En çok istediğim şey Messi ile yeniden birlikte oynamak. İsterse onu benim yerime oynatalım. Seneye kesin birlikte oynamak zorundayız." demişti.