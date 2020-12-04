Haberler Barcelona Son dakika transfer haberi | Lionel Messi'nin yeni takımını açıkladılar! Manchester City derken...

Son dakika haberi | 'nin yeni takımını açıkladılar! derken...

ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 'nin hangi takıma olacağı merakla beklenirken, Frnsızlardan flaş bir iddia geldi. Sport muhabiri , ismi ile de anılan Arjantinli süperstarın, 'ye transfer olacağını açıkladı. İşte detaylar...

Barcelona Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2020 Cuma 09:36 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2020 Cuma 09:42
Son dakika transfer haberi | Lionel Messi'nin yeni takımını açıkladılar! Manchester City derken...

Sezon başında yönetimi ile büyük bir kriz yaşayan , kulüpten ayrılmasına izin verilmediği için 'nin kapısından dönmüştü.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli yıldızın, Katalan ekibiyle kontrat yenilemeye sıcak bakmadığı belirtilirken, hakkında çıkan iddialarına bir yenisi daha eklendi.

"ÇOK CİDDİYİM, MESSI PSG'YE GİDECEK"

Fransız Sport'un muhabiri , 33 yaşındaki futbolcunun ile anlaştığını öne sürdü. Riolo, yaptığı açıklamada, "Messi'nin önümüzdeki sezon PSG'de oynayabileceğini söyleyebilirim. Çok ciddiyim. Messi önümüzdeki sezon Saint-Germain'de olacak" ifadelerini kullandı.

İsmi Manchester City ile de anılan Messi'nin sezon sonunda hangi takıma transfer olacağı merakla bekleniyor.

NEYMAR'DAN MESSI AÇIKLAMASI!

Messi'nin Barcelona'dan eski takım arkadaşı da yaptığı açıklamada, "En çok istediğim şey Messi ile yeniden birlikte oynamak. İsterse onu benim yerime oynatalım. Seneye kesin birlikte oynamak zorundayız." demişti.

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