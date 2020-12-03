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maç sonrası açıkladı! "Gelecek yıl Messi'yle aynı takımda olmak istiyorum"

Fransız ekibi Saint-Germain'de forma giyen Brezilyalı süperstar , eski takım arkadaşı ile gelecek yıl aynı takımda forma giymek istediğini söyledi.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 11:17
Neymar maç sonrası açıkladı! "Gelecek yıl Messi'yle aynı takımda olmak istiyorum"

1. Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Saint-Germain'de () forma giyen yıldız oyuncu , gelecek sezon ile aynı takımda forma giymek istediğini söyledi.

Şampiyonlar Ligi'nde PSG'nin deplasmanda 'ı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada iki gole imza atarak galibiyette başrolü oynayan Brezilyalı oyuncu Neymar, mücadelenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin gelecek sezon PSG'de forma giymesini isteyip istemediğine ilişkin soruya Neymar, "En çok istediğim şey, Messi ile yeniden oynayarak sahada futboldan zevk almak. Benim oynadığım mevkiyi de alabilir, bu konuda hiç problemim olmaz. Ama gelecek yıl, onunla kesinlikle aynı takımda olmak istiyorum. Bunu gerçekleştirmeliyiz" cevabını verdi.

Barcelona formasıyla 743 karşılaşmada 641 gole imza atarak kulübün efsane oyuncuları arasına giren 33 yaşındaki Messi'nin, sezon sonunda İspanyol kulübüyle sözleşmesi sona eriyor.




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