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'den Messi itirafı! "Futbolu bırakmayı düşündüm"

Bir dönem forması da giyen Ganalı golcü , kariyerine dair özel açıklamalarda bulundu. Kısa bir süre 'da da oynayan Boateng, Messi ile antrenmana çıktığında kendisini yetersiz hissedip futbolu bırakmayı düşündüğünü itiraf etti. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2020 Perşembe 11:15
Kevin Prince Boateng'den Messi itirafı! "Futbolu bırakmayı düşündüm"

Geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısını 'ta kiralık olarak geçiren ve şu an İtalya Serie B takımlarından Monza forması giyen , kariyerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

DANZ'ye konuşan Ganalı futbolcu, Barcelona'da forma giydiği dönemle ilgili şunları dile getirdi:

'daki 6 ayım inanılmazdı. Başlarda, inanamıyordum. Beni, Barcelona'nın değil de Espanyol'un istediğini düşünüyordum. Her zaman söylüyorum; en iyisi ama Messi bambaşka bir şey. O, normal değil. Onunla idmana çıkmak kariyerimde ilk kez beni yetersiz hissettirdi. İnanılmaz şeyler yapıyordu. Kendi kendime, 'Bitti. oynamayı bırakıyorum' dedim.


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