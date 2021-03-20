Haberler İspanya La Liga Valladolid 1-1 Sevilla (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Sevilla 1 puanı Bounou ile kurtardı!

1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Sevilla 1 puanı ile kurtardı!

İspanya 'nın 28. haftasında , deplasmanda ile Faslı kalecisi 'nun uzatma dakikalarında attığı golle 1-1 berabere kaldı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2021 Pazar 02:54
Valladolid 1-1 Sevilla (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Sevilla 1 puanı Bounou ile kurtardı!

'nın 28. haftasında ile , 'da kozlarını paylaştı. İki takım, karşılıklı attıkları gollerle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılırken, mücadelede tarihi anlar yaşandı.

Karşılaşmanın son saniyelerinde ileri çıkan Sevilla kalecisi , kullanılan köşe vuruşu sonrası yaşanan karambolde 'nin pasını gole çevirerek takımının sahadan 1 puanla ayrılmasında başrolü oynadı.

Golün ardından sevincini takım arkadaşlarıyla paylaşan Faslı file bekçisi, formasını çıkardığı için sarı kartla cezalandırıldı.

Ev sahibi takımın golünü ise 44. dakikada penaltıdan kaydetti.

Sevilla bu sonuçla puanını 55'e çıkararak 4. sıradaki yerini korudu. Valladolid ise 27 puanla 16. sırada kendine yer buldu.

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