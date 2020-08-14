Barcelona'da teknik adam Quique Setien'in görevine son verildi!

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Barcelona ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Mücadeleyi baştan sona üstün götüren Alman devi Barça'yı adeta sahadan sildi ve maçı 8-2 kazandı. Müsabakanın ardından Barcelona cephesinde büyük bir çöküş yaşanırken, tarihi hezimetin faturası da çıktı. Sky Sports'un haberine göre, Katalan ekibinde yönetim teknik direktör Quique Setien'in görevine son verdi.