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14 Ağustos 2020, Cuma
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Haberler Barcelona Tarihi hezimetin faturası çıktı! Barça'da flaş ayrılık

'da teknik adam 'in görevine son verildi!

Barcelona'da teknik adam Quique Setien'in görevine son verildi!

'nın 'e 8-2 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne aşamasında veda etmesi camiada büyük bir yıkıma sebebiyet verdi. Tarihi hezimetin ardından Katalan ekibinde yönetim harekete geçti ve ile yollar ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi maçında ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi baştan sona üstün götüren Alman devi Barça'yı adeta sahadan sildi ve maçı 8-2 kazandı. Müsabakanın ardından Barcelona cephesinde büyük bir çöküş yaşanırken, tarihi hezimetin faturası da çıktı. 'un haberine göre, Katalan ekibinde yönetim 'in görevine son verdi.

  1. 15.08.2020
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