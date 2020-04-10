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10 Nisan 2020, Cuma
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o iddiayı yalanladı!

Barcelona o iddiayı yalanladı!

İspanyol devi 'da, istifa eden başkan yardımcısı 'un kulüpte yolsuzluk yapıldığına yönelik iddiası yalanlandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Barcelona, yolsuzluk olarak tanımlanabilecek herhangi bir faaliyeti kategorik olarak reddetmekte ve yasal yollara başvurma hakkını saklı tutmaktadır" ifadesine yer verildi.

() ekibi , istifa eden başkan yardımcısı 'un kulüpte yolsuzluk yapıldığına ilişkin iddialarını yalanladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Rousaud'un suçlamalarının "asılsız" olduğu savunularak, "Barcelona, yolsuzluk olarak tanımlanabilecek herhangi bir faaliyeti kategorik olarak reddetmekte ve yasal yollara başvurma hakkını saklı tutmaktadır." ifadesine yer verildi.

İspanyol kulübünde, başkan yardımcıları Emili Rousaud ve Enrique Tombas'ın aralarında olduğu 6 yönetici, başkan 'yu eleştirerek istifa etmişti.

  1. 10.04.2020
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