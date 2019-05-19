Barcelona sezonu beraberlikle kapattı – Fotomaç – 19 Mayıs 2019
19 Mayıs 2019, Pazar
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sezonu beraberlikle kapattı

Barcelona sezonu beraberlikle kapattı

'nın son haftasında şampiyon , Eibar deplasmanından 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde () , son hafta konuk olduğu Eibar ile 2-2 berabere kaldı.

Şampiyonluğunu önceki haftalarda ilan eden Barcelona, 38. haftada Eibar deplasmanına çıktı.

Sezonun kapanış karşılaşması, Eibar'da 20. dakikada Marc Cucurella, 45. dakikada Pablo de Blasis, Barcelona'da 31 ve 32. dakikalarda 'nin golleriyle 2-2 berabere sona erdi.

Bu sonuçla Barcelona, sezonu 87 puanla tamamladı. Eibar ise 47 puanla 12. sırada yer aldı.

  1. 19.05.2019
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