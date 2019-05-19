Barcelona sezonu beraberlikle kapattı
La Liga'nın son haftasında şampiyon Barcelona, Eibar deplasmanından 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) Barcelona, son hafta konuk olduğu Eibar ile 2-2 berabere kaldı.
Şampiyonluğunu önceki haftalarda ilan eden Barcelona, 38. haftada Eibar deplasmanına çıktı.
Sezonun kapanış karşılaşması, Eibar'da 20. dakikada Marc Cucurella, 45. dakikada Pablo de Blasis, Barcelona'da 31 ve 32. dakikalarda Lionel Messi'nin golleriyle 2-2 berabere sona erdi.
Bu sonuçla Barcelona, sezonu 87 puanla tamamladı. Eibar ise 47 puanla 12. sırada yer aldı.
- 19.05.2019
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Yorum
BU GS CAMİASINA VE SİZE BU GÜNÜN SİZİN GÜNÜNÜZ OLSUN İSTİYORSANIZ, HER ŞEY SİZİN ELİNİZDE GS LILAR. BURADAN ŞAMPİYON ÇIKMAK VAR AMA TERSİNİ BİR DÜŞÜNÜN. AYIP OLMAZ
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Altınordu'nun acı kaderi
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Yorum
Vatandaş Asansör takım olmaktansa çıkmamak, zamanını beklemek iyidir. 4/5 mantığı budur.
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Yorum
kartal Ferdi kadıogluna çok güveniyorum,ama hoca görebilecek mi.Ersun hocanın bu takımı ilk dörde sokmasını sanmıyorum.
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