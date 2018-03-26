Geleceğin basketbolcularını seçmek için Manisa'ya geldiler – Fotomaç – 26 Mart 2018
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    26 Mart 2018, Pazartesi
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    Geleceğin basketbolcularını seçmek için Manisa'ya geldiler

    Geleceğin basketbolcularını seçmek için Manisa'ya geldiler

    (), (12 DABO) Altyapı Milli Takımlar Takip Projesi kapsamında 24 pilot ilden biri olan Manisa’da sporcu taramalarını tamamladı.

    (), (12 DABO) Altyapı Milli Takımlar Takip Projesi kapsamında 24 pilot ilden biri olan Manisa'da sporcu taramalarını tamamladı.

    ve Spor İl Müdürlüğü Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen taramalara 240 sporcu ile katılım sağlayan Manisa, ülke genelinde bir rekora imza attı. Altyapı Takip Proje Koordinatörlüğünden gelen milli takım antrenörleri, TBF-12 DABO Manisa İli Altyapı Takip Sorumlusu Ekrem Öztürk'ün katılımlarıyla seçmeler tamamlandı. Yapılan sporcu taramasına katılımının yüksek olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Altyapı Takip Sorumlusu Öztürk, "Bu taramalar sonunda ilimizdeki basketbol sporcularının bir kısmı Türkiye Basketbol Federasyonu Etüt programına dahil edilerek, kulüpleri ile planlama sonrası özel antrenmanlarına başlayacaklar. Bu hafta içinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüz ile Haziran ayına kadar tesis planlaması yapılarak, çalışmalarımıza başlayacağız. Bizlerden yardımlarını, desteklerini esirgemeyen Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüz Yunus Öztürk'e şahsım ve Türkiye Basketbol Federasyonumuz adına teşekkür ederim.
    İlçelerimizdeki sporcularımızın takibini de kulüp antrenörleri ile irtibatta kalarak devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.
    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:07
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