Geleceğin basketbolcularını seçmek için Manisa'ya geldiler
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), 12 Dev Adam Basketbol Okulları (12 DABO) Altyapı Milli Takımlar Takip Projesi kapsamında 24 pilot ilden biri olan Manisa’da sporcu taramalarını tamamladı.
Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen taramalara 240 sporcu ile katılım sağlayan Manisa, ülke genelinde bir rekora imza attı. Altyapı Takip Proje Koordinatörlüğünden gelen milli takım antrenörleri, TBF-12 DABO Manisa İli Altyapı Takip Sorumlusu Ekrem Öztürk'ün katılımlarıyla seçmeler tamamlandı. Yapılan sporcu taramasına katılımının yüksek olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Altyapı Takip Sorumlusu Öztürk, "Bu taramalar sonunda ilimizdeki basketbol sporcularının bir kısmı Türkiye Basketbol Federasyonu Etüt programına dahil edilerek, kulüpleri ile planlama sonrası özel antrenmanlarına başlayacaklar. Bu hafta içinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüz ile Haziran ayına kadar tesis planlaması yapılarak, çalışmalarımıza başlayacağız. Bizlerden yardımlarını, desteklerini esirgemeyen Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüz Yunus Öztürk'e şahsım ve Türkiye Basketbol Federasyonumuz adına teşekkür ederim.
İlçelerimizdeki sporcularımızın takibini de kulüp antrenörleri ile irtibatta kalarak devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.
- 26 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 18:07
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Darıca'nın şakası yok
Toplam 1
Yorum
Kadir Şampiyon Darıcamız olacak inşallah ama rekabet son haftalara kadar taşınacak gibi gözüküyor
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Anlaşma tamam! 5 yıllık imza
Toplam 2
Yorum
bjk İyi güzel ancak 5 yıllık imza çok 3 yıl içinde iyi bir kaleci alırız ve yedeğe düşer zaten.
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Beşiktaş'tan Demba Ba hamlesi!
Toplam 2
Yorum
BJK'li Madem almadiniz sezon sonunda da almayin artik.. basta alsaydik Love dan daha iyi olurdu.. bundan sonra küçük takimlarin buyügü olur ancak
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