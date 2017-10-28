Arda Turan'ın keyfi yerinde!
Bu sezon Barcelona'da hiçbir maçta oynamayan Arda Turan'ın takım içindeki rahat tavırları İspanya medyası tarafından eleştirildi.
Barcelona'ya büyük umutlarla transfer olan ancak kısa süre içerisinde büyük bir düşüşe geçen ve bu sezon hiçbir maçta kadroya dahi giremeyen Arda Turan, rahat tavırlarıyla İspanya'da eleştiri oklarının hedefi oldu.
MARCA GAZETESİ ELEŞTİRDİ
Kariyerinin en kötü dönemlerinden birini geçiren Arda Turan, İspanyol gazetesi Marca'nın eleştiri odağı oldu.
SÜREKLİ GÜLÜYOR
Marca'da yer alan haberde Arda'nın, Barcelona'da kadroya girememesine rağmen neşeli olduğu ve sürekli güldüğü ifadelerine yer verildi.
KENARDA KALMAYI DERT ETMEZ
Milli futbolcunun kadroda yer alma hedefinin olmadığı, kontratının sonuna kadar kenarda kalmayı dert etmeyeceğine vurgu yapıldı.
- 28 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:16
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Gerçek ortaya çıktı! 'Siyahi pislik' demiş
Toplam 13
Yorum
TFF ye yazıklar olsunnnn BU TFF ye yazıklar olsun..onlarda tsUN yenilmesinin istediler.bu yakup kayış GS için bunun yapmış olamazmı..bu adamın konuşmaları okunsun.du
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Medel + Negredo 20 milyon €
Toplam 11
Yorum
taner fikret başkanın yerinde olsam artıok millitakıma bjk taşlı yıldızları göndermeyip bu cezaları veto ederim
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İngilizler'in umudu 17'lik Türk
Toplam 4
Yorum
sönmez neden ilgilensinler ki Türkiye başarılı olur sonra ve fatih terimler nasıl gereksiz yere para yiyebilirler Tff fe ne yapar sonra Yazıkkk
Arda Turan'ın keyfi yerinde! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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