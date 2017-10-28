 Arda Turan'ın keyfi yerinde! – Fotomaç – 28 Ekim 2017 ;
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    28 Ekim 2017, Cumartesi
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    'ın keyfi yerinde!

    Arda Turan'ın keyfi yerinde!

    Bu sezon Barcelona'da hiçbir maçta oynamayan 'ın takım içindeki rahat tavırları İspanya medyası tarafından eleştirildi.

    Barcelona'ya büyük umutlarla transfer olan ancak kısa süre içerisinde büyük bir düşüşe geçen ve bu sezon hiçbir maçta kadroya dahi giremeyen , rahat tavırlarıyla İspanya'da eleştiri oklarının hedefi oldu.

    MARCA GAZETESİ ELEŞTİRDİ
    Kariyerinin en kötü dönemlerinden birini geçiren Arda Turan, İspanyol gazetesi Marca'nın eleştiri odağı oldu.



    SÜREKLİ GÜLÜYOR
    Marca'da yer alan haberde Arda'nın, Barcelona'da kadroya girememesine rağmen neşeli olduğu ve sürekli güldüğü ifadelerine yer verildi.

    KENARDA KALMAYI DERT ETMEZ
    Milli futbolcunun kadroda yer alma hedefinin olmadığı, kontratının sonuna kadar kenarda kalmayı dert etmeyeceğine vurgu yapıldı.

    1. 28 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:16
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