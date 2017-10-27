Arda Turan İngiliz ekibine imza atıyor!

Barcelona'yla yakın zamanda yollarını ayırması beklenen Arda Turan, menajeri Ahmet Bulut'un önerdiği kulüpler içinden tercihini yaptı.

İngiltere Premier Lig'in köklü kulüplerinden Newcastle United milli futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istemesi üzerine siyah beyazlı ekibin temsilcileriyle görüşmelere başlayan Ahmet Bulut, milli futbolcunun Ada'ya transferinde büyük ölçüde anlaşma sağladı.

20 MİLYON € OPSİYON

İngiliz ekibinin Teknik Direktörü Rafael Benitez ile Arda Turan'ın telefon aracılığıyla transferi hakkında görüştüğü öğrenilirken, Ahmet Bulut'un Barcelona'nın belirlediği opsiyon bedelini düşürmek için yoğun çaba sarfettiği gelen bilgiler arasında.

Yarım sezonluğuna kiralanacak olan 30 yaşındaki futbolcu için İspanyol ekibi 20 milyon €'luk satın alma opsiyonu belirledi.