Arda Turan İngiliz ekibine imza atıyor!
Barcelona'dan ayrılmak için gün sayan Arda Turan, Newcastle United ile imza aşamasında!
Barcelona'yla yakın zamanda yollarını ayırması beklenen Arda Turan, menajeri Ahmet Bulut'un önerdiği kulüpler içinden tercihini yaptı.
İngiltere Premier Lig'in köklü kulüplerinden Newcastle United milli futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istemesi üzerine siyah beyazlı ekibin temsilcileriyle görüşmelere başlayan Ahmet Bulut, milli futbolcunun Ada'ya transferinde büyük ölçüde anlaşma sağladı.
20 MİLYON € OPSİYON
İngiliz ekibinin Teknik Direktörü Rafael Benitez ile Arda Turan'ın telefon aracılığıyla transferi hakkında görüştüğü öğrenilirken, Ahmet Bulut'un Barcelona'nın belirlediği opsiyon bedelini düşürmek için yoğun çaba sarfettiği gelen bilgiler arasında.
Yarım sezonluğuna kiralanacak olan 30 yaşındaki futbolcu için İspanyol ekibi 20 milyon €'luk satın alma opsiyonu belirledi.
- 27 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:46
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Ndiaye için geliyorlar!
Toplam 4
Yorum
BJK Lİ Oğuzhan ı sattığımız para ile bunu alalım
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Önce bal sonra zehir
Toplam 6
Yorum
Ertan Bu yaptıkları bile çok yanlış. Verecekleri ceza korkusuyla böyle bir indirim yaptılar. Anlayın artık dönen dolapları anlayın. BUNLARGİTMELİ
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Hedefi net: Kaliteli yerli
Toplam 6
Yorum
metinn kardes ucuza verdilerde alamdik mi ne demek ucuza alma becerimiz yok emre akbaba soner kaan gelecek vaad eden adamlar ucuza almak zor tabii
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