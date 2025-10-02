Genk-Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi CANLI

Genk-Ferencvaros maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta karşılaşmasında Belçika temsilcisi Genk, sahasında Macar ekibi Ferencvaros'u ağırlayacak. Turnuvaya damga vurmayı hedefleyen iki ekip de gözünü 3 puana dikmiş durumda. Avrupa futbolunun iki dinamik ekibinin mücadelesi, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Özellikle, "Genk-Ferencvaros maçı nasıl izlenir?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Genk-Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GENK-FERENCVAROS&NBSP;MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında oynanacak Genk-Ferencvaros maçı 2 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. Cageka Arena'da oynanacak Genk-Ferencvaros maçı Tabii Spor 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.