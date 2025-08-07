Fredrikstad - Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Fredrikstad - Midtjylland maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. Fredrikstad ile Midtjylland 3. Eleme Turu maçında mücadele edecek. Hırvat hakem Igor Pajac'ın düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fredrikstad - Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fredrikstad - Midtjylland MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fredrikstad - Midtjylland maçı 7 Ağustos Perşembe günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

Igor Pajac'ın yöneteceği maçta hakem yardımcılıklarını Bojan Zobenica ve Ivan Mihalj yapacak. Dördüncü hakem Zdenko Lovrić, VAR hakemi Ivan Bebek, AVAR hakemi koltuğunda ise Fran Jović görev alacak.

Fredrikstad - Midtjylland MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fredrikstad: Birkso; Rafn, Fredriksen, Woledzi; Eid, Shein, Owusu, Sorlokk, Molde; Ohlenschlaeger, Skogvold

Midtjylland: Lossl; Mbabu, Lee, M Sorensen, Paulinho; Osorio, Bravo, O Sorensen, Simsir; Dju, Byskov