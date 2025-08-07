CFR Cluj - Sporting Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

CFR Cluj - Sporting Braga maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. CFR Cluj ile Sporting Braga 3. Eleme Turu maçında mücadele edecek. Azerbaycanlı hakem Elchin Masiyev'in düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, CFR Cluj - Sporting Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CFR Cluj - Sporting Braga MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

CFR Cluj - Sporting Braga maçı 7 Ağustos Perşembe günü saat 19.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

Elchin Masiyev'in yöneteceği maçta hakem yardımcılıklarını Elshad Abdullayev ve Parvin Talibov yapacak. Dördüncü hakem Farid Hajiyev, VAR hakemi Cesar Soto Grado, AVAR hakemi koltuğunda ise Alejandro Muñiz Ruiz görev alacak.

CFR Cluj - Sporting Braga MAÇI MUHTEMEL 11'LER

CFR Cluj: Hindrich; Bosec, Sinyan, Ilie, Camora; Fica, Djokovic, Korenica; Nkololo, Munteanu, Postolachi

Sporting Braga: Hornicek; Vitor Carvalho, Paulo Oliveira, Niakate, Lagerbielke; Dorgeles, Joao Moutinho, Gorby; Ricardo Horta, Fran Navarro, Zalazar