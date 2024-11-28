Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray maçları tamamlandı! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray 5. hafta maçlarında sahaya çıktı. Beşiktaş Macaristan'da Maccabi Tel-Aviv ile karşı karşıya geldi. Galatasaray deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a konuk oldu. Fenerbahçe ise Slavi Prag ile Çekya'da kozlarını paylaştı. İşte oynanan maçlardan sonra Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu...
UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2024 Perşembe 11:10 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2024 Cuma 01:21
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Fenerbahçe, Çekya'da Slavia Prag'a karşı 2-1 kazanarak 3 puan aldı.
İŞTE UEFA AVRUPA LİGİ'NDE GÜNCEL PUAN DURUMU
36- Dynamo Kiev 0 PUAN
35-Nice 2 PUAN
34- Rigas Skola 2 PUAN
33- Ludogorets 2 PUAN
32- Karabağ 4 PUAN
31- Maccabi Tel Aviv 3 PUAN
30- Malmö 3 PUAN
29- Twente 3 PUAN
28- Elfsborg 4 PUAN
27- PAOK 4 PUAN
26- Slavia Prag 4 PUAN
25- Hoffenheim 5 PUAN
24- Union Saint-Gilloise 5 PUAN
23- Porto 5 PUAN
22- Beşiktaş 6 PUAN
21- Roma 6 PUAN
20- Midtjylland 7 PUAN
19- AZ Alkmaar 3 PUAN
18- Braga 7 PUAN
17- Bodo/Glimt 7 PUAN
16- Real Sociedad 7 PUAN
15- Fenerbahçe 8 PUAN
14- Olympiakos 8 PUAN
13- Viktoria Plzen 9 PUAN
12- Manchester United 9 PUAN
11- Ferencvaros 9 PUAN
10- FCSB 10 PUAN
9- Tottenham 10 PUAN
8- Rangers 10 PUAN
7- Lyon 10 PUAN
6- Ajax 10 PUAN
5- Anderlecht 11 PUAN
4- Galatasaray 11 PUAN
3- Eintracht Frankfurt 13 PUAN
2- Athletic Bilbao 13 PUAN
1- Lazio 13 PUAN
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