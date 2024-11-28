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Haberler UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray maçları tamamlandı! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray maçları tamamlandı! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray 5. hafta maçlarında sahaya çıktı. Beşiktaş Macaristan'da Maccabi Tel-Aviv ile karşı karşıya geldi. Galatasaray deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a konuk oldu. Fenerbahçe ise Slavi Prag ile Çekya'da kozlarını paylaştı. İşte oynanan maçlardan sonra Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2024 Perşembe 11:10 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2024 Cuma 01:21
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Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray maçları tamamlandı! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. 5. hafta maçında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray sahaya çıktı.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray maçları tamamlandı! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

Siyah beyazlılar, Macaristan'ın Debrecen şehrinde bulunan Nagyerdei Stadı'nda Maccabi Tel-Aviv ile kozlarını paylaştığı mücadeleyi 3-1 kaybetti.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray maçları tamamlandı! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

Galatasaray ise deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kaldı.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray maçları tamamlandı! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

Fenerbahçe, Çekya'da Slavia Prag'a karşı 2-1 kazanarak 3 puan aldı.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray maçları tamamlandı! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

İŞTE UEFA AVRUPA LİGİ'NDE GÜNCEL PUAN DURUMU

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray maçları tamamlandı! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

36- Dynamo Kiev 0 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray maçları tamamlandı! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

35-Nice 2 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray maçları tamamlandı! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

34- Rigas Skola 2 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray maçları tamamlandı! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

33- Ludogorets 2 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray maçları tamamlandı! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

32- Karabağ 4 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray maçları tamamlandı! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

31- Maccabi Tel Aviv 3 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray maçları tamamlandı! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

30- Malmö 3 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray maçları tamamlandı! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

29- Twente 3 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray maçları tamamlandı! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

28- Elfsborg 4 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray maçları tamamlandı! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

27- PAOK 4 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray maçları tamamlandı! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

26- Slavia Prag 4 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray maçları tamamlandı! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

25- Hoffenheim 5 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray maçları tamamlandı! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

24- Union Saint-Gilloise 5 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray maçları tamamlandı! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

23- Porto 5 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray maçları tamamlandı! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

22- Beşiktaş 6 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray maçları tamamlandı! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

21- Roma 6 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray maçları tamamlandı! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

20- Midtjylland 7 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray maçları tamamlandı! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

19- AZ Alkmaar 3 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray maçları tamamlandı! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

18- Braga 7 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray maçları tamamlandı! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

17- Bodo/Glimt 7 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray maçları tamamlandı! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

16- Real Sociedad 7 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray maçları tamamlandı! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

15- Fenerbahçe 8 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray maçları tamamlandı! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

14- Olympiakos 8 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray maçları tamamlandı! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

13- Viktoria Plzen 9 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray maçları tamamlandı! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

12- Manchester United 9 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray maçları tamamlandı! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

11- Ferencvaros 9 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray maçları tamamlandı! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

10- FCSB 10 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray maçları tamamlandı! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

9- Tottenham 10 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray maçları tamamlandı! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

8- Rangers 10 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray maçları tamamlandı! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

7- Lyon 10 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray maçları tamamlandı! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

6- Ajax 10 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray maçları tamamlandı! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

5- Anderlecht 11 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray maçları tamamlandı! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

4- Galatasaray 11 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray maçları tamamlandı! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

3- Eintracht Frankfurt 13 PUAN

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