  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada? İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada? İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan tüm hızıyla sürüyor. 4. hafta maçında temsilcilerimizden Beşiktaş, sahasında Malmö'yü 2-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Diğer temsilcilerimizden Galatasaray sahasında Tottenham'ı ağırlayacak. Fenerbahçe ise deplasmanda AZ Alkmaar'a konuk olacak. İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2024 Perşembe 11:45
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada? İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yer aldığı yeni formatta 4. hafta başladı.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada? İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin 4. haftasında evinde Malmö'yü ağırladı. Siyah-beyazlılar, rakibini Ernest Muci ve Semih Kılıçsoy'un golleriyle 2-1 mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini aldı.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada? İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

4. hafta maçında temsilcilerimizden Galatasaray, sahasında Tottenham'ı konuk edecek.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada? İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise AZ Alkmaar deplasmanına konuk olacak.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada? İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

İŞTE UEFA AVRUPA LİGİ'NDE GÜNCEL PUAN DURUMU

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada? İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

5- Galatasaray 7 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada? İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

9- Bodo/Glimt 7 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada? İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

1- Lazio 9 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada? İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

10- Lyon 6 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada? İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

2- Tottenham 9 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada? İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

13- FCSB 6 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada? İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

3- Anderlecht 9 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada? İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

4- Ajax 7 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada? İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

6- Eintracht Frankfurt 7 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada? İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

7- Midtjylland 7 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada? İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

17- Slavia Prag 4 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada? İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

8- Athletic Bilbao 7 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada? İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

19- Hoffenheim 4 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada? İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

15- Fenerbahçe 5 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada? İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

12- Olympiakos 6 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada? İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

23- Elfsborg 3 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada? İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

11- Rangers 6 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada? İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

25- AZ Alkmaar 3 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada? İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

26- Malmö 3 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada? İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

27- Braga 3 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada? İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

22- Manchester United 3 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada? İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

21- Viktoria Plzen 3 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada? İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

28- Twente 2 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada? İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

16- Porto 4 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada? İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

18- Real Sociedad 4 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada? İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

29- Union Saint-Gilloise 1 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada? İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

20 - Roma 4 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada? İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

33- Ludogorets 1 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada? İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

31- Rigas Skola 1 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada? İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

32- Nice 1 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada? İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

24- Ferencvaros 3 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada? İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

34- Maccabi Tel Aviv 0 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada? İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

30- PAOK 1 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada? İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

36- Karabağ 0 PUAN

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Temsilcilerimiz kaçıncı sırada? İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu Temsilcilerimiz kaçıncı sırada? İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu 11:44
G.Saray'a 1.90'lık dev golcü! G.Saray'a 1.90'lık dev golcü! 11:25
Alperen Şengün atıyor Houston kazanıyor! Alperen Şengün atıyor Houston kazanıyor! 10:08
Şampiyon tenisçi Zeynep Sönmez yurda döndü Şampiyon tenisçi Zeynep Sönmez yurda döndü 10:02
Az Alkmaar - Fenerbahçe maçı yayın bilgisi! Az Alkmaar - Fenerbahçe maçı yayın bilgisi! 09:59
Galatasaray - Tottenham maçı detayları! Galatasaray - Tottenham maçı detayları! 09:56
Daha Eski
Barça'dan G.Saraylı yıldıza kanca! Teklif bile hazır Barça'dan G.Saraylı yıldıza kanca! Teklif bile hazır 09:40
Spor yazarları Beşiktaş - Malmö maçını değerlendirdi Spor yazarları Beşiktaş - Malmö maçını değerlendirdi 09:08
Bugün hangi maçlar var?⚽ 7 Kasım Perşembe Bugün hangi maçlar var?⚽ 7 Kasım Perşembe 08:32
Paris'te 'Özgür Filistin' pankartı! Paris'te 'Özgür Filistin' pankartı! 01:46
Paris'te 'Özgür Filistin' pankartı! Paris'te 'Özgür Filistin' pankartı! 01:45
Bronckhorst: Canavar gibi... Bronckhorst: Canavar gibi... 01:38