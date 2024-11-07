Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada? İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan tüm hızıyla sürüyor. 4. hafta maçında temsilcilerimizden Beşiktaş, sahasında Malmö'yü 2-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Diğer temsilcilerimizden Galatasaray sahasında Tottenham'ı ağırlayacak. Fenerbahçe ise deplasmanda AZ Alkmaar'a konuk olacak. İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu...
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Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise AZ Alkmaar deplasmanına konuk olacak.
İŞTE UEFA AVRUPA LİGİ'NDE GÜNCEL PUAN DURUMU
5- Galatasaray 7 PUAN
9- Bodo/Glimt 7 PUAN
1- Lazio 9 PUAN
10- Lyon 6 PUAN
2- Tottenham 9 PUAN
13- FCSB 6 PUAN
3- Anderlecht 9 PUAN
4- Ajax 7 PUAN
6- Eintracht Frankfurt 7 PUAN
7- Midtjylland 7 PUAN
17- Slavia Prag 4 PUAN
8- Athletic Bilbao 7 PUAN
19- Hoffenheim 4 PUAN
15- Fenerbahçe 5 PUAN
12- Olympiakos 6 PUAN
23- Elfsborg 3 PUAN
11- Rangers 6 PUAN
25- AZ Alkmaar 3 PUAN
26- Malmö 3 PUAN
27- Braga 3 PUAN
22- Manchester United 3 PUAN
21- Viktoria Plzen 3 PUAN
28- Twente 2 PUAN
16- Porto 4 PUAN
18- Real Sociedad 4 PUAN
29- Union Saint-Gilloise 1 PUAN
20 - Roma 4 PUAN
33- Ludogorets 1 PUAN
31- Rigas Skola 1 PUAN
32- Nice 1 PUAN
24- Ferencvaros 3 PUAN
34- Maccabi Tel Aviv 0 PUAN
30- PAOK 1 PUAN
36- Karabağ 0 PUAN
35- Dynamo Kiev 0 PUAN
14- Beşiktaş 6 PUAN
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