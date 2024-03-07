Marsilya - Villarreal maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Marsilya - Villarreal maçını canlı takip etmek için tıklayın.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Marsilya ile Villarreal kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Marsilya - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MARSİLYA - VİLLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Marsilya - Villarreal maçı 7 Mart Perşembe günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.