West Ham United - Freiburg maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

West Ham United - Freiburg maçını canlı takip etmek içni tıklayın.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. West Ham United ile Freiburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, West Ham United - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WEST HAM UNITED - FREIBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

West Ham United - Freiburg maçı 14 Aralık Perşembe günü saat 23:00'te ve Exxen'de canlı yayınlanacak.