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Avrupa'da dev final

Avrupa'nın 2 numaralı kupası bugün sahibini buluyor. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak finalde karşılaşacak İspanyol kulübü Sevilla ile İtalya'nın Roma takımları turnuvanın 52. şampiyonu olmak için kozlarını paylaşacak. TSİ 22.00'de başlayacak dev maç TV8 ve Exxen'den yayınlanacak. Kupada Sevilla, 7. şampiyonluğu için mücadele edecek. Geçen sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde zafere ulaşan Portekizli teknik adam Mourinho yönetimindeki Roma ise 32 yıl sonra bir kez daha finale yükseldiği UEFA Avrupa Ligi'nde ilk şampiyonluğunu hedefleyecek. İspanya, 1971'den bu yana organize edilen UEFA Kupası'nda daha önce 18 takımla finallerde temsil edildi ve 13 kez şampiyonluk yaşadı. İngilizler 17 takımla, İtalyanlar ise 16 ekiple yer aldıkları finallerde 9'ar defa şampiyonluğa ulaştı.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2023 Çarşamba 06:50
Avrupa'da dev final
Avrupa'nın 2 numaralı kupası bugün sahibini buluyor. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak finalde karşılaşacak İspanyol kulübü Sevilla ile İtalya'nın Roma takımları turnuvanın 52. şampiyonu olmak için kozlarını paylaşacak. TSİ 22.00'de başlayacak dev maç TV8 ve Exxen'den yayınlanacak. Kupada Sevilla, 7. şampiyonluğu için mücadele edecek. Geçen sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde zafere ulaşan Portekizli teknik adam Mourinho yönetimindeki Roma ise 32 yıl sonra bir kez daha finale yükseldiği UEFA Avrupa Ligi'nde ilk şampiyonluğunu hedefleyecek. İspanya, 1971'den bu yana organize edilen UEFA Kupası'nda daha önce 18 takımla finallerde temsil edildi ve 13 kez şampiyonluk yaşadı. İngilizler 17 takımla, İtalyanlar ise 16 ekiple yer aldıkları finallerde 9'ar defa şampiyonluğa ulaştı.
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