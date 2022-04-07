Haberler UEFA Avrupa Ligi West Ham - Lyon 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

West Ham - Lyon 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Çeyrek final ilk maçında İngiliz ekibi West Ham sahasında Fransız temsilcisi Lyon'u konuk etti. Karşılaşma iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sonuçlandı. West Ham'ın golünü Jarrod Bowen kaydetti. Lyon'un golü Ndombele'den geldi. West Ham'da Cresswell 45+3. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2022 Cuma 00:12
West Ham - Lyon 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

West Ham ile Lyon, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında kozlarını paylaştı. Londra Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadele büyük bir heyecana sahne oldu.

Karşılıklı gollerin atıldığı zorlu mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. West Ham'ın golünü Jarrod Bowen kaydetti. Lyon'un golü Ndombele'den geldi.

WEST HAM 10 KİŞİ KALDI!
İngiliz ekibinde Cresswell 45+3. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

İki takımı karşı karşıya getirecek rövanş karşılaşması 14 Nisan Perşembe günü Fransa'da oynanacak.


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