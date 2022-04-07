West Ham - Lyon 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

West Ham ile Lyon, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında kozlarını paylaştı. Londra Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadele büyük bir heyecana sahne oldu.
Karşılıklı gollerin atıldığı zorlu mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. West Ham'ın golünü Jarrod Bowen kaydetti. Lyon'un golü Ndombele'den geldi.
WEST HAM 10 KİŞİ KALDI!
İngiliz ekibinde Cresswell 45+3. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
İki takımı karşı karşıya getirecek rövanş karşılaşması 14 Nisan Perşembe günü Fransa'da oynanacak.