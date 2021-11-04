Genk West Ham United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan 4. maçlarla devam ediyor.

H grubunda Belçika ekibi Genk sahasında İngiliz ekibi West Ham United'ı konuk edecek. Karşılaşma öncesinde Genk 3 puanla son sırada bulunurken West Ham United ise 9 puanla lider konumda.

Grubun diğer temsilcileri Dinamo Zagreb ve Rapid Wien'in de 3'er puanı bulunuyor.

GENK WEST HAM UNİTED MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Genk West Ham United maçı 4 Kasım 2021 Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak. Karşılaşma Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.