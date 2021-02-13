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'ndeki Wolfsberger-Tottenham maçı 'da yapılacak

son 32 turundaki Wolfsberger-Tottenham maçının 'da oynanmasına karar verildi. Karara corona virüsü nedeniyle ile arasında yaşanan seyahat kısıtlamaları sebep gösterildi.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 08:53
UEFA Avrupa Ligi'ndeki Wolfsberger-Tottenham maçı Macaristan'da yapılacak

son 32 turundaki Wolfsberger-Tottenham müsabakası, iki ülke arasındaki seyahat kısıtlamaları nedeniyle 'da oynanacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, son 32 turu ilk ayağında Wolfsberger'in Tottenham'ı konuk edeceği karşılaşma, ile arasında yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını yüzünden uygulanan seyahat kısıtlamaları sebebiyle Macaristan'ın başkenti 'deki Puşkaş Arena'ya alındı. Maçın oynanacağı tarih ve saatte ise değişiklik olmadı.

Aynı gerekçeyle hafta içi tarafsız sahaya alınan Portekiz ekibi ile İngiltere temsilcisi arasındaki son 32 turu karşılaşmalarından ikincisinin oynanacağı kent de belli oldu.

Bu karşılaşmaya, 'ın kentindeki Georgios Karaiskakis Stadı ev sahipliği yapacak. İki takım arasındaki ilk maç ise önceden belirlendiği gibi 'nın kentindeki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

UEFA, son 32 turundaki - ve - eşleşmelerindeki ilk maçların da aynı gerekçeyle farklı ülkelerde oynanacağını duyurmuştu.



Kaynak: AA
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