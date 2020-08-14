Barcelona - Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Barcelona ile Bayern Münih kozlarını paylaşıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Barcelona - Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde Barcelona ile Bayern Münih karşı karşıya geliyor. Mücadele Estadio da Luz'da oynanacak. Barcelona, son 16 turunda Napoli'yi elerken, Bayern Münih ise Chelsea'yi elemişti. Mücadeleden galip ayrılan taraf yarı finalde Manchester City - Lyon eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak. Mücadele öncesi iki takımda da eksikler bulunuyor. Barcelona'da sakatlığı bulunan Umtiti mücadelede görev yapamayacak. Dembélé'nin durumu ise maç saatinde belli olacak. Bayern Münih'te ise Pavard'ın sakatlığı bulunuyor.
BARCELONA - BAYERN MUNIH MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Alba, De Jong, Busquets, Vidal, Roberto, Messi, Suarez
Bayern Münih: Neuer, Kimmich, Boateng, Alaba, Davies, Thiago, Goretzka, Coman, Müller, Gnabry, Lewandowski
BARCELONA - BAYERN MUNIH MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Barcelona - Bayern Münih maçı bu akşam (14 Ağustos 2020) saat 22:00'da Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak
- 14.08.2020
- Güncelleme: 14.08.2020 16:38
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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