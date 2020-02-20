Club Brugge - Manchester United UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Canlı skor

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Son 32 turunda Belçika ekibi Club Brugge ile İngiliz devi Manchester United karşı karşıya geliyor. Peki UEFA Avrupa Ligi Club Brugge - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm detaylar...
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan son 32 turuyla devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın da bulunduğu A Grubu'ndan 3. olarak gelen Club Brugge ile L Grubu'nu ilk sırada bitiren Manchester United, Avrupa Ligi son 32 turunda karşı karşıya geliyor. Futbol severler ise arama motorlarında Club Brugge - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorusunun yanıtını arıyor.
DIAGNE KADRODA YOK
Sezon başında Galatasaray'dan kiralık olarak Club Brugge'ün yolunu tutan Mbaye Diagne kadroda yer almıyor.
AVRUPA LİGİ CLUB BRUGGE - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu Club Brugge - Manchester United karşılaşması 20 Şubat Perşembe (Bugün) Jan Breysel Stadyumu'nda oynanacak. Saat 20.55'te başlayacak ve BeIN Sports Max 1'den naklen yayınlanacak olan karşılaşmayı Belarus Futbol Federasyonu'ndan Aleksei Kulbakov yönecek.
MUHTEMEL 11'LER
Club Brugge: Mignolet; Mata, Mechele, Deli; Diatta, Vanaken, Balanta, Vormer, Ricca; Dennis, Krmencik.
Manchester United: Soria, Nyom, Olivera, Dakonam, Etxeita, Arambarri, Maksimovic, Etebo, Cucurella, Molina, Mata.
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Trabzonspor'da derbi öncesi hakem tedirginliği
Toplam 4
Yorum
eyyamcı hakem fırat aydunus a zerre kadar güvenmiyorm.bu adam TSa sarı kartla oyuncularımızı korkutacaktr.çok dikkatli olalım..
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Stu belki, Hosseini yok
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı Sturridge., arkadaşları şampiyonluk mücadelesi veriyor,, bu sürekli sakat !!! ya zaten oynayacağın 30-35 dk.
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Trabzonspor'da derbi öncesi hakem tedirginliği
Toplam 4
Yorum
ali baş bu maçı fırat aydınus katledrse şaşmm.bjknn çocuğu aydınus diye tezahurat eiyordu bjk tarftarı buna.ligde önce ts sonra alanya medipol ve si
Club Brugge - Manchester United UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Canlı skor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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