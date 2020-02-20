Club Brugge - Manchester United UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Canlı skor - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç
20 Şubat 2020, Perşembe
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Haberler UEFA Avrupa Ligi Club Brugge - Manchester United UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Canlı skor

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Club Brugge - Manchester United UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Canlı skor

'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Son 32 turunda Belçika ekibi ile İngiliz devi karşı karşıya geliyor. Peki Club Brugge - Manchester United maçı , ve İşte tüm detaylar...

'nde heyecan son 32 turuyla devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz 'ın da bulunduğu A Grubu'ndan 3. olarak gelen ile L Grubu'nu ilk sırada bitiren , son 32 turunda karşı karşıya geliyor. severler ise arama motorlarında Club Brugge - Manchester United maçı , ve sorusunun yanıtını arıyor.

DIAGNE KADRODA YOK

Sezon başında Galatasaray'dan kiralık olarak Club Brugge'ün yolunu tutan Mbaye Diagne kadroda yer almıyor.

AVRUPA LİGİ CLUB BRUGGE - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Avrupa Ligi son 32 turu Club Brugge - Manchester United karşılaşması 20 Şubat Perşembe (Bugün) Jan Breysel Stadyumu'nda oynanacak. Saat 20.55'te başlayacak ve BeIN Sports Max 1'den naklen yayınlanacak olan karşılaşmayı Belarus Futbol Federasyonu'ndan Aleksei Kulbakov yönecek.

MUHTEMEL 11'LER

Club Brugge: Mignolet; Mata, Mechele, Deli; Diatta, Vanaken, Balanta, Vormer, Ricca; Dennis, Krmencik.

Manchester United: Soria, Nyom, Olivera, Dakonam, Etxeita, Arambarri, Maksimovic, Etebo, Cucurella, Molina, Mata.

  1. 20.02.2020
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