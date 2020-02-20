Sporting 3-1 Medipol Başakşehir MAÇ SONUCU
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında temsilcimiz Medipol Başakşehir deplasmanda Portekiz ekibi Sporting ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşma Sporting'in 3-1'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Portekiz temsilcisine galibiyeti getiren goller; Sebastian Coates, Andraz Sporar ve Luciano Vietto'dan geldi. Başakşehir'in golünü ise penaltıdan Edin Visca kaydetti. Rövanş karşılaşması 27 Şubat Perşembe günü Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu heyecanı oynanan karşılaşmalarla başladı. Avrupa'daki tek temsilcimiz Medipol Başakşehir de Portekiz'de Sporting ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf ev sahibi ekip oldu. Karşılaşmanın 3'üncü dakikasında Sporting, Sebastian Coates'in attığı golle 1-0 öne geçti.
İLK YARININ SONLARINDA FARK 2'YE ÇIKTI
Karşılaşmanın 44'üncü dakikasında Sportig farkı ikiye çıkardı. Sezon başında Beşiktaş'ın da transfer listesinde olan Sporar yerden düzgün bir vuruşla takımını 2-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu karşılaşma ile sonuçlandı.
Portekiz temsilcisi Sporting ilk yarıda olduğu gibi ikinci yarıya da hızlı başladı. Karşılaşmanın 51'inci dakikasında Luciano Vietto sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Bir anda Mert Günok ile karşı karşıya kalan 10 numaralı yıldız, Mert'in üzerinde aşırttığı topu ağlara gönderdi: 3-0.
VISCA FARKI 2'YE İNDİRDİ
Karşılaşmanın 77'inci dakikasında sol kanattan yapılan ortaya Demba Ba topa vurmak istediği sırada, Fenerbahçe'de de forma giyen Neto'nun müdahalesi ile yerde kaldı ve maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Edin Visca düzgün bir vuruş ile topu ağlara gönderdi.
CRIVELLİ CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu Enzo Crivelli karşılaşmanın 57'inci dakikasında sarı kart gördü. Golcü futbolcu bu kartla 27 Şubat Perşembe günü Başakşehir Fatih TErim Stadyumu'nda oynanacak rövanş karşılaşmasında cezalı duruma düştü.
- 20.02.2020
- Güncelleme: 20.02.2020 22:51
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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