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20 Şubat 2020, Perşembe
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Sporting 3-1 Medipol MAÇ SONUCU

Sporting 3-1 Medipol Başakşehir MAÇ SONUCU

son 32 turu ilk maçında temsilcimiz Medipol deplasmanda Portekiz ekibi Sporting ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşma Sporting'in 3-1'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Portekiz temsilcisine galibiyeti getiren goller; Sebastian Coates, Andraz Sporar ve Luciano Vietto'dan geldi. Başakşehir'in golünü ise penaltıdan Edin Visca kaydetti. Rövanş karşılaşması 27 Şubat Perşembe günü Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.

'nde son 32 turu heyecanı oynanan karşılaşmalarla başladı. Avrupa'daki tek temsilcimiz Medipol de Portekiz'de Sporting ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf ev sahibi ekip oldu. Karşılaşmanın 3'üncü dakikasında Sporting, Sebastian Coates'in attığı golle 1-0 öne geçti.

İLK YARININ SONLARINDA FARK 2'YE ÇIKTI

Karşılaşmanın 44'üncü dakikasında Sportig farkı ikiye çıkardı. Sezon başında Beşiktaş'ın da transfer listesinde olan Sporar yerden düzgün bir vuruşla takımını 2-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu karşılaşma ile sonuçlandı.

Portekiz temsilcisi Sporting ilk yarıda olduğu gibi ikinci yarıya da hızlı başladı. Karşılaşmanın 51'inci dakikasında Luciano Vietto sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Bir anda ile karşı karşıya kalan 10 numaralı yıldız, Mert'in üzerinde aşırttığı topu ağlara gönderdi: 3-0.

VISCA FARKI 2'YE İNDİRDİ

Karşılaşmanın 77'inci dakikasında sol kanattan yapılan ortaya Demba Ba topa vurmak istediği sırada, Fenerbahçe'de de forma giyen Neto'nun müdahalesi ile yerde kaldı ve maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Edin Visca düzgün bir vuruş ile topu ağlara gönderdi.

CRIVELLİ CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu Enzo Crivelli karşılaşmanın 57'inci dakikasında sarı kart gördü. Golcü futbolcu bu kartla 27 Şubat Perşembe günü Başakşehir Fatih TErim Stadyumu'nda oynanacak rövanş karşılaşmasında cezalı duruma düştü.

  1. 20.02.2020
  2. Güncelleme: 20.02.2020 22:51
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