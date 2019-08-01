Olimpija Ljubljana Yeni Malatyaspor UEFA Avcupa Ligi rövanş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? CANLI yayın bilgileri...
Olimpija Ljubljana - Yeni Malatyaspor maçı için geri sayım başladı... UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Yeni Malatyaspor'da hedef rakibini devirip ilk kez katıldığı UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura çıkmak. Peki, Olimpija Ljubljana - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda CANLI olarak yayınlanacak? Maça dair önemli ayrıntılar ve yayın bilgileri haberimizde...
Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile bu akşam deplasmanda karşı karşıya gelecek. Evindeki ilk maçta 2-2 berabere kalan Malatya ekibi, tarihinde ilk kez yer aldığı Avrupa kupalarında turu geçmeyi amaçlıyor. İşte maça dair bilgiler...
Olimpija Ljubljana-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Bu akşam Stozice Stadı'nda TSİ 21.00'de başlayacak olan mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak karşılaşmayı Slovak hakem Filip Glova yönetecek.
Evindeki ilk maçta 2-2 berabere kalan Malatya ekibi, tarihinde ilk kez yer aldığı Avrupa kupalarında turu geçmeyi amaçlıyor. Geçen sezon gösterdiği performansla dikkati çeken sarı-siyahlılar, Süper Lig'i 5. sırada tamamlayarak, UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilmek için ön eleme maçları oynamaya hak kazandı.
Yeni Malatyaspor'un 3. eleme turuna çıkması için rövanşta her türlü galibiyetin yanı sıra, 2-2'nin üzerindeki beraberlikler yeterli olacak. Maçın 2-2'lik eşitlikle sona ermesi halinde uzatmaya gidilecek. Uzatmada da sonuç değişmezse, turu geçecek ekibi seri penaltı atışları belirleyecek. Slovenya temsilcisi ise, her türlü galibiyet, golsüz ya da 1-1'lik beraberlik durumunda tur atlayan taraf olacak.
Yeni Malatyaspor, turu geçmesi durumunda, Connah's Quay (Galler)-Partizan (Sırbistan) eşleşmesinin galibiyle 3. eleme turunda karşılaşacak.
- 01.08.2019
- Falcao rest çekti! Sponsor devrede ve ödenecek rakam... Son dakika Galatasaray transfer haberleri
- Rıdvan Dilmen'den Kruse-Alex kıyaslaması!
- Fenerbahçe yılın transferinde sona geldi!
- Ezeli rakipten Mahmut Tekdemir bombası! Takasla geliyor... Son dakika transfer haberleri
- Max Kruse'den şok ifadeler! "Hoca istediği kadar uyarsın"
-
Dorukhan korkuttu
Toplam 1
Yorum
eray yönetim gs ve fbnin altında kaldık transferlerde defans derken tam isabet derken zaman geçiyor forvet defans kanat orta saha şart
-
‘Ver Ferdi’yi al Umut’u
Toplam 2
Yorum
murat Çıldırmış bunlar.
-
Deniz Türüç Fenerbahçe'de!
Toplam 6
Yorum
fb40 deniç türüç tam fenerbahçenin oyuncusu topu ileride rakip sahada tutabilen devansı rahatsız eden şut çekebilen bir oyuncu hemen alın abii
Olimpija Ljubljana Yeni Malatyaspor UEFA Avcupa Ligi rövanş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? CANLI yayın bilgileri... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.