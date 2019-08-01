Olimpija Ljubljana Yeni Malatyaspor UEFA Avcupa Ligi rövanş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? CANLI yayın bilgileri... - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç
01 Ağustos 2019, Perşembe
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Avcupa Ligi rövanş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? CANLI yayın bilgileri...

Olimpija Ljubljana Yeni Malatyaspor UEFA Avcupa Ligi rövanş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? CANLI yayın bilgileri...

- maçı için geri sayım başladı... 2. ön eleme turu rövanş maçında Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Yeni Malatyaspor'da hedef rakibini devirip ilk kez katıldığı UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura çıkmak. Peki, Olimpija Ljubljana - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda CANLI olarak yayınlanacak? Maça dair önemli ayrıntılar ve yayın bilgileri haberimizde...

, 2. eleme turu rövanşında Slovenya temsilcisi ile bu akşam deplasmanda karşı karşıya gelecek. Evindeki ilk maçta 2-2 berabere kalan ekibi, tarihinde ilk kez yer aldığı Avrupa kupalarında turu geçmeyi amaçlıyor. İşte maça dair bilgiler...

Olimpija Ljubljana-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Bu akşam Stozice Stadı'nda TSİ 21.00'de başlayacak olan mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak karşılaşmayı Slovak hakem Filip Glova yönetecek.

Evindeki ilk maçta 2-2 berabere kalan Malatya ekibi, tarihinde ilk kez yer aldığı Avrupa kupalarında turu geçmeyi amaçlıyor. Geçen sezon gösterdiği performansla dikkati çeken sarı-siyahlılar, Süper Lig'i 5. sırada tamamlayarak, UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilmek için ön eleme maçları oynamaya hak kazandı.

Yeni Malatyaspor'un 3. eleme turuna çıkması için rövanşta her türlü galibiyetin yanı sıra, 2-2'nin üzerindeki beraberlikler yeterli olacak. Maçın 2-2'lik eşitlikle sona ermesi halinde uzatmaya gidilecek. Uzatmada da sonuç değişmezse, turu geçecek ekibi seri penaltı atışları belirleyecek. Slovenya temsilcisi ise, her türlü galibiyet, golsüz ya da 1-1'lik beraberlik durumunda tur atlayan taraf olacak.

Yeni Malatyaspor, turu geçmesi durumunda, Connah's Quay (Galler)-Partizan (Sırbistan) eşleşmesinin galibiyle 3. eleme turunda karşılaşacak.

  1. 01.08.2019
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