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Kaptan pilottan Sergen’e çağrı!

Yeni Malatyaspor'u Slovenya'ya götüren Türk Hava Yolları'na ait uçağın pilotu Hakan Urcu, anonsla Sergen Yalçın'a jest yaptı. Sarıkırmızılıları taşıyan uçak havadayken, pilottan gelen anons büyük alkış aldı.

Koyu bir Beşiktaş taraftarı olduğu öğrenilen pilot önce Yeni Malatyaspor'a, daha sonra ise Sergen'e yaptığı anonsla başarı diledi. Pilot Urcu, Sergen Yalçın'a, "Sergen Hocam çıktığınız mücadeleler zaferle dolu olsun. Elbet bir gün kavuşacağız" anonsuyla jest yaptı. Anons üzerine uçakta bulunan kafileden alkış sesleri yükseldi.

ŞİMDİ KENETLENME ZAMANI

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, dün Avusturya'ya çıkarma yaptı. Bugün bir basın toplantısı yaparak merak edilen soruları yanıtlaması beklenen Başkan Orman ile teknik direktör Abdullah Avcı'nın birbirlerine sarıldığı fotoğraf, dün kulübün sosyal medya hesabından, "Şimdi kenetlenme zamanı" sözü ve "Bizim yolumuz başka" etiketiyle paylaşıldı. Bu arada Abdullah Avcı'nın doğum günü de dün otelde kesilen pastayla kutlandı.

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01 Ağustos 2019 , Perşembe
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