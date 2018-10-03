UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta heyecanı başlıyor
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    UEFA 'nde ikinci hafta heyecanı başlıyor

    UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta heyecanı başlıyor

    Grup aşamasının ikinci haftasında yarın 24 karşılaşma oynanacak - Türk takımlarından , ve Akhisarspor, gruplarındaki ikinci maçlarına çıkacak

    UEFA 2018-2019 sezonu grup aşamasının ikinci haftasında yarın 12 grupta 24 karşılaşma yapılacak.

    Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, Türkiye'yi temsil eden takımlardan , D Grubu'nda Slovakya'nın takımını yarın 19.55'de Ülker Stadı'nda ağırlayacak.

    ise I Grubu'nda İsveç ekibi Malmö'ye yarın TSİ 22.00'de konuk olacak.

    Akhisarspor da J Grubu'nda temsilcisi ile yarın TSİ 22.00'de deplasmanda karşılaşacak.

    Ligde ikinci hafta maçlarının programı şöyle:

    17.50 Astana (Kazakistan) - Rennes ()

    19.55 Zürih (İsviçre) - Ludogorets (Bulgaristan)

    19.55 () - AEK Larnaca ()

    19.55 Salzburg () - Celtic (İskoçya)

    19.55 Rosenborg (Norveç) - Leipzig (Almanya)

    19.55 Zenit () - Slavia Prag (Çekya)

    19.55 Bordeaux (Fransa) - Kopenhag (Danimarka)

    19.55 Anderlecht (Belçika) - (Hırvatistan)

    19.55 Fenerbahçe - Spartak Trnava (Slovakya)

    19.55 Karabağ (Azerbaycan) - Arsenal ()

    19.55 Vorskla Poltava () - (Portekiz)

    19.55 Milan () - Olympiakos ()

    19.55 Real Betis () - Dudelange (Lüksemburg)

    22.00 Glasgow Rangers (İskoçya) - Rapid Wien (Avusturya)

    22.00 Spartak Moskova (Rusya) - Villarreal (İspanya)

    22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Lazio (İtalya)

    22.00 Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Olympique Marsilya (Fransa)

    22.00 Sarpsborg (Norveç) - Genk (Belçika)

    22.00 Malmö (İsveç) - Beşiktaş

    22.00 Standard Liege (Belçika) - Akhisarspor

    22.00 Krasnodar (Rusya) - Sevilla (İspanya)

    22.00 Jablonec (Çekya) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

    22.00 Chelsea (İngiltere) - Vidi (Macaristan)

    22.00 BATE Borisov (Belarus) - PAOK (Yunanistan)

    1. 3.10.2018 11:36
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