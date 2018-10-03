Karius, Nişantaşı'nda görüntülendi
Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Loris Karius, Nişantaşı'nda alışveriş yaptı. Alman eldiven giyim tarzıyla dikkatleri çekti.
Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Loris Karius, İstanbul'a iyice alıştı...
Kayserispor maçındaki performansıyla otoritelerin övgüsünü alan başarılı eldiven Nişantaşı'nda alışveriş yaparken görüntülendi. Karius, giyim tarzıyla yine ilgi odağı oldu
- 3.10.2018 10:32
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Sultanlar’dan farklı zafer
Toplam 1
Yorum
MELİH SAĞ TARAFTAN HÜCUMA ÇIKABİLEN SOLAK OYUNCUMUZ YOK
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Ertuğrul Erdoğan: Boyalı alanda çok sayı ürettik
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR GEÇEN YILLARA NAZXARAN ÇOK SAYI YIYORUZ, SYN.ATAMAN 60-70 LI SAYILARDA TUTUYORDU ŞİMDİ YEDİĞİMİZ SAYILAR 80 LERİ AŞMAKTA,BUNA ACİL ÖNLEM
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Damien Comolli'nin koltuğu sallanıyor
Toplam 2
Yorum
kartal Comolliii sıfırsın sıfır.ben bu işin içinde sadece olmama ragmen,senden çok daha verimli,çok daha ucuz futbolcu bulurum.
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