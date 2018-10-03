Karius, Nişantaşı'nda görüntülendi – Fotomaç – 03 Ekim 2018
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    Karius, 'nda görüntülendi

    Karius, Nişantaşı'nda görüntülendi

    'ın başarılı kalecisi , 'nda alışveriş yaptı. eldiven giyim tarzıyla dikkatleri çekti.

    'ın file bekçisi , 'a iyice alıştı...

    maçındaki performansıyla otoritelerin övgüsünü alan başarılı eldiven 'nda alışveriş yaparken görüntülendi. Karius, giyim tarzıyla yine ilgi odağı oldu

    1. 3.10.2018 10:32
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