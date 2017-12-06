Avrupa Ligi'nde kader haftası
UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının son maçları, yarın yapılacak maçlarla tamamlanacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci organizasyonu Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın 24 maç oynanacak.
Arsenal, Atalanta, Braga, Dinamo Kiev, FCSB, Lazio, Olympique Lyon, Milan, Nice, Östersunds, Partizan, Viktoria Plzen, Real Sociedad, Salzburg, Villarreal ve Zenit'ten sonra son 32 turuna yükselecek takımlar, 6. hafta maçlarının ardından belirlenecek.
C Grubu'nda yer alan Medipol Başakşehir, saat 21.00'de başlayacak maçta sahasında Portekiz temsilcisi Braga ile karşılaşacak. Atiker Konyaspor ise TSİ 23.05'te oynanacak I Grubu mücadelesinde, bir diğer Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes'e konuk olacak.
Ligde 6. haftanın maç programı (TSİ) şöyle:
21.00 Slavia Prag (Çekya) - Astana (Kazakistan)
21.00 Villarreal (İspanya) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)
21.00 Young Boys (İsviçre) - Skenderbeu (Arnavutluk)
21.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Partizan (Sırbistan)
21.00 Medipol Başakşehir - Braga (Portekiz)
21.00 Hoffenheim (Almanya) - Ludogorets (Bulgaristan)
21.00 Rijeka (Hırvatistan) - Milan (İtalya)
21.00 Austria Wien (Avusturya) - AEK (Yunanistan)
21.00 Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Everton (İngiltere)
21.00 Atalanta (İtalya) - Olympique Lyon (Fransa)
21.00 Kopenhag (Danimarka) - Sheriff (Moldova)
21.00 Zlin (Çekya) - Lokomotiv Moskova (Rusya)
23.05 FCSB (Romanya) - Lugano (İsviçre)
23.05 Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Viktoria Plzen (Çekya)
23.05 Arsenal (İngiltere) - BATE (Belarus)
23.05 Kızılyıldız (Sırbistan) - Köln (Almanya)
23.05 Vitoria Guimaraes (Portekiz) - Atiker Konyaspor
23.05 Olympique Marsilya (Fransa) - Salzburg (Avusturya)
23.05 Hertha Berlin (Almanya) - Östersunds (İsveç)
23.05 Zorya (Ukrayna) - Athletic Bilbao (İspanya)
23.05 Vitesse (Hollanda) - Nice (Fransa)
23.05 Zulte Waregem (Belçika) - Lazio (İtalya)
23.05 Real Sociedad (İspanya) - Zenit (Rusya)
23.05 Vardar (Makedonya) - Rosenborg (Norveç)
- 06 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:14
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Tudor'dan Belhanda ayarı
Toplam 2
Yorum
serdar akay_tudor gitsede gs düzelmeyecek gs irin dursun v yönetimi,komisyoncu cenk ergün,tipsiz scout şefi emre utkucan v diğer dandik scoutlar ile sürünmeye MAHKUMDUR
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TERİMANİA
Toplam 4
Yorum
A.Ç. Sanki dünyada teknik direktör kökü kesik fatih terim imparator şımartmayın şu adamı ya
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Mutsuz olanlar kim?
Toplam 7
Yorum
paşa N'Doye forvet arkası daha iyi oynuyor son maçlara bakıldığında mücadele eden top tutan ve pas yapan oyunuyla iyi görüntü veriyor
Avrupa Ligi'nde kader haftası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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