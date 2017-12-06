 Avrupa Ligi'nde kader haftası – Fotomaç – 06 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Aralık 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Avrupa Ligi'nde kader haftası

    Avrupa Ligi'nde kader haftası

    UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının son maçları, yarın yapılacak maçlarla tamamlanacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci organizasyonu Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın 24 maç oynanacak.

    Arsenal, Atalanta, Braga, Dinamo Kiev, FCSB, Lazio, Olympique Lyon, Milan, Nice, Östersunds, Partizan, Viktoria Plzen, Real Sociedad, Salzburg, Villarreal ve Zenit'ten sonra son 32 turuna yükselecek takımlar, 6. hafta maçlarının ardından belirlenecek.

    C Grubu'nda yer alan Medipol Başakşehir, saat 21.00'de başlayacak maçta sahasında Portekiz temsilcisi Braga ile karşılaşacak. Atiker Konyaspor ise TSİ 23.05'te oynanacak I Grubu mücadelesinde, bir diğer Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes'e konuk olacak.

    Ligde 6. haftanın maç programı (TSİ) şöyle:

    21.00 Slavia Prag (Çekya) - Astana (Kazakistan)
    21.00 Villarreal (İspanya) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)
    21.00 Young Boys (İsviçre) - Skenderbeu (Arnavutluk)
    21.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Partizan (Sırbistan)
    21.00 Medipol Başakşehir - Braga (Portekiz)
    21.00 Hoffenheim (Almanya) - Ludogorets (Bulgaristan)
    21.00 Rijeka (Hırvatistan) - Milan (İtalya)
    21.00 Austria Wien (Avusturya) - AEK (Yunanistan)
    21.00 Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Everton (İngiltere)
    21.00 Atalanta (İtalya) - Olympique Lyon (Fransa)
    21.00 Kopenhag (Danimarka) - Sheriff (Moldova)
    21.00 Zlin (Çekya) - Lokomotiv Moskova (Rusya)
    23.05 FCSB (Romanya) - Lugano (İsviçre)
    23.05 Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Viktoria Plzen (Çekya)
    23.05 Arsenal (İngiltere) - BATE (Belarus)
    23.05 Kızılyıldız (Sırbistan) - Köln (Almanya)
    23.05 Vitoria Guimaraes (Portekiz) - Atiker Konyaspor
    23.05 Olympique Marsilya (Fransa) - Salzburg (Avusturya)
    23.05 Hertha Berlin (Almanya) - Östersunds (İsveç)
    23.05 Zorya (Ukrayna) - Athletic Bilbao (İspanya)
    23.05 Vitesse (Hollanda) - Nice (Fransa)
    23.05 Zulte Waregem (Belçika) - Lazio (İtalya)
    23.05 Real Sociedad (İspanya) - Zenit (Rusya)
    23.05 Vardar (Makedonya) - Rosenborg (Norveç)

    1. 06 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:14
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Avrupa Ligi'nde kader haftası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN