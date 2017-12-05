 Hakemler belli oldu – Fotomaç – 05 Aralık 2017 ;
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    05 Aralık 2017, Salı
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    Hakemler belli oldu

    Hakemler belli oldu
    AVRUPA Ligi'nde hakemler açıklandı. I Grubu'nda Konyaspor'un Portekiz'in Guimaraes takımıyla deplasmandaki maçını, Almanya'dan Daniel Siebert, C Grubu'nda Başakşehir'in Braga'yı ağırlayacağı mücadeleyi İskoçya'dan John Beaton yönetecek.
    1. 05 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:41
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